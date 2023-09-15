По итогам ВЭФ-2023 было заключено 373 соглашения на 3,8 трлн рублей

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Как сообщает newsnn.ru, в мероприятиях форума приняли участие более 700 спикеров и модераторов. Тема ВЭФ-2023 — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».
Наиболее значимым событием форума стало пленарное заседание, в котором участвовал глава государства Владимир Путин.
В рамках ВЭФ подводились итоги 10 лет работы Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Всего в форуме приняли участие свыше семи тысяч человек из 62 государств и территорий.
На полях форума удалось подписать 373 соглашения на сумму три триллиона 818 миллиардов рублей, включая 41 соглашение с зарубежными организациями.
В числе прочих событий форума можно упомянуть заседание Совета участников судоходства по СМП, презентацию ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока», Международную конференцию АТЭС по высшему образованию, международную научно-практическую конференцию «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», программу «Знание.Лекторий».
Молодежная программа ВЭФ-2023 состояла из более чем 25 мероприятий. Инфраструктуру для молодых специалистов, поддержку малого и среднего предпринимательства, учреждение патриотического методологического центра в ДВФУ рассматривали на сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости».
Блок «Дальний Восток будущего» в числе прочих тем включал дискуссии о развитии туризма в ближайшем будущем.
В спортивных играх ВЭФ принимали участие представители 20 государств. Участники из разных стран состязались в турнирах по теннису, шахматам, го и мас-рестлингу. В акваториях Владивостока организовали Парад парусов, провели бизнес-регату «Ведомости», а также Кубок Росконгресса по парусному спорту, Кубок России по аквабайку, гидрофлай-шоу.
На набережной бухты Аякс каждый из 11 субъектов ДФО представил собственные достижения в различных направлениях деятельности. А фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» привлек внимание участников и гостей форума обширной городской программой и специальными мероприятиями.
Кроме того, ВЭФ стал площадкой для первого международного форума «День сокола» и Форума креативного бизнеса.
Свой пятый юбилей отметила «Территория инноваций», собравшая 70 экспертов в сфере инноваций и цифровой трансформации.
Организатором ВЭФ стал Фонд Росконгресс, а информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.