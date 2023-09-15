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По итогам ВЭФ-2023 было заключено 373 соглашения на 3,8 трлн рублей

По итогам ВЭФ-2023 было заключено 373 соглашения на 3,8 трлн рублей

15 сентября 2023, 18:43
Фото: roscongress.org
Во Владивостоке с 10 по 13 сентября проходил VIII Восточный экономический форум. В ходе форума состоялось свыше 100 сессий по важнейшим вопросам международной и региональной повестки.

Как сообщает newsnn.ru, в мероприятиях форума приняли участие более 700 спикеров и модераторов. Тема ВЭФ-2023 — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Наиболее значимым событием форума стало пленарное заседание, в котором участвовал глава государства Владимир Путин.

В рамках ВЭФ подводились итоги 10 лет работы Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Всего в форуме приняли участие свыше семи тысяч человек из 62 государств и территорий.

На полях форума удалось подписать 373 соглашения на сумму три триллиона 818 миллиардов рублей, включая 41 соглашение с зарубежными организациями.

В числе прочих событий форума можно упомянуть заседание Совета участников судоходства по СМП, презентацию ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока», Международную конференцию АТЭС по высшему образованию, международную научно-практическую конференцию «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», программу «Знание.Лекторий».

Молодежная программа ВЭФ-2023 состояла из более чем 25 мероприятий. Инфраструктуру для молодых специалистов, поддержку малого и среднего предпринимательства, учреждение патриотического методологического центра в ДВФУ рассматривали на сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости».

Блок «Дальний Восток будущего» в числе прочих тем включал дискуссии о развитии туризма в ближайшем будущем.

В спортивных играх ВЭФ принимали участие представители 20 государств. Участники из разных стран состязались в турнирах по теннису, шахматам, го и мас-рестлингу. В акваториях Владивостока организовали Парад парусов, провели бизнес-регату «Ведомости», а также Кубок Росконгресса по парусному спорту, Кубок России по аквабайку, гидрофлай-шоу.

На набережной бухты Аякс каждый из 11 субъектов ДФО представил собственные достижения в различных направлениях деятельности. А фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» привлек внимание участников и гостей форума обширной городской программой и специальными мероприятиями.

Кроме того, ВЭФ стал площадкой для первого международного форума «День сокола» и Форума креативного бизнеса.

Свой пятый юбилей отметила «Территория инноваций», собравшая 70 экспертов в сфере инноваций и цифровой трансформации.

Организатором ВЭФ стал Фонд Росконгресс, а информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.

#Общество
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