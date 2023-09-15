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По инициативе Хоценко семьи участников СВО смогут чаще посещать спорторганизации

15 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
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Члены семей смогут ходить в спортивные секции в удобное время.

Семьи участников спецоперации из Омской области смогут посещать спортивные организации в любое удобное для них время. Такое поручение дал Виталий Хоценко.

В начале 2023 года семьи участников СВО получили возможность бесплатно один раз в месяц заниматься в спортивных секциях. А теперь количество бесплатных посещений выросло до четырех.

«Очень важно, чтобы наши бойцы, выполняя задачи в зоне проведения спецоперации, были уверены, что их родные ни в чем не нуждаются. Мы увеличиваем количество бесплатных посещений физкультурно-спортивных организаций для членов семей наших бойцов, заботясь об их здоровье. Важно, что заниматься физкультурой и спортом в этих организациях они теперь смогут в любое время», — отметил Виталий Хоценко.

В список спортивных объектов, открытых для посещения вошли тренажерные залы и бассейны в физкультурно-оздоровительных комплексах на ул. Конева, 85, ул. Дианова, 14а, ул. 25 лет Октября, 4, открытый каток ФОКа «Авангард», бассейн «Коралл», ледовый дворец на пр. Мира, 15, бассейн в Лузино, стадион СШОР «Сибирский нефтяник».

Также секции работают во дворце спорта в Исилькуле, на крытом катке в Таре, физкультурно-оздоровительном комплексе в Калачинске и бассейне в Саргатском.

Чтобы воспользоваться услугами необходимо предоставить в спортивную организацию документ, удостоверяющий личность, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении мобилизованного, документ, подтверждающий участие гражданина в СВО.

Дети до 14 лет могут посещать спортивные секции в сопровождении взрослых.

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#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Дети#Физкультура#Бесплатное посещение#Военнослужащие#Евгений Игишев
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