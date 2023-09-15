По инициативе Хоценко семьи участников СВО смогут чаще посещать спорторганизации

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Семьи участников спецоперации из Омской области смогут посещать спортивные организации в любое удобное для них время. Такое поручение дал Виталий Хоценко.
В начале 2023 года семьи участников СВО получили возможность бесплатно один раз в месяц заниматься в спортивных секциях. А теперь количество бесплатных посещений выросло до четырех.
«Очень важно, чтобы наши бойцы, выполняя задачи в зоне проведения спецоперации, были уверены, что их родные ни в чем не нуждаются. Мы увеличиваем количество бесплатных посещений физкультурно-спортивных организаций для членов семей наших бойцов, заботясь об их здоровье. Важно, что заниматься физкультурой и спортом в этих организациях они теперь смогут в любое время», — отметил Виталий Хоценко.
В список спортивных объектов, открытых для посещения вошли тренажерные залы и бассейны в физкультурно-оздоровительных комплексах на ул. Конева, 85, ул. Дианова, 14а, ул. 25 лет Октября, 4, открытый каток ФОКа «Авангард», бассейн «Коралл», ледовый дворец на пр. Мира, 15, бассейн в Лузино, стадион СШОР «Сибирский нефтяник».
Также секции работают во дворце спорта в Исилькуле, на крытом катке в Таре, физкультурно-оздоровительном комплексе в Калачинске и бассейне в Саргатском.
Чтобы воспользоваться услугами необходимо предоставить в спортивную организацию документ, удостоверяющий личность, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении мобилизованного, документ, подтверждающий участие гражданина в СВО.
Дети до 14 лет могут посещать спортивные секции в сопровождении взрослых.