Пассажиры рейса Сочи-Омск побывали на бесплатном матче «Авангарда»

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Вчера, 14 сентября, на «G-Drive Арене» состоялся матч «Авангарда» и «Адмирала». На игре присутствовали пассажиры рейса Сочи-Омск «Уральских авиалиний», которые пережили экстренную посадку в поле под Новосибирском.
Омский клуб пригласил их посетить домашние матчи бесплатно. Следующая игра, на которую смогут попасть приглашенные, пройдет в субботу, 16 сентября. Напомним, что на борту находились 159 человек.
«Сначала думали, что в такой ситуации приглашение на хоккей не очень уместно, но потом решили, что положительные эмоции, которые мы всегда гарантированно дарим на нашей арене, даже независимо от результата, — это именно то, что нужно, чтобы немножко прийти в себя и снова почувствовать вкус к жизни», — рассказал гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
Пассажирка Светлана Архипова выразила благодарность пилотам, которые смогли профессионально посадить самолет в поле. Также она сказала спасибо «Авангарду» за поддержку. Светлана назвала экипаж рейса и омских хоккеистов победителями.
К слову, вчерашняя игра закончилась со счетом 4:3 в пользу омской команды, рассказали в пресс-службе минспорта Омской области.