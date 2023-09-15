«Партии не исследовались». В Омске пресекли распространение опасного зерна

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Всего с начала года на территории Омской области установлено 130 фактов недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий зернового урожая 2022 года общим весом более 280 000 тонн, сообщили в пресс-службе управления.
Также установлено, что СПК «Первомайский», ООО «Агротраст», ООО «Индейка», ИП ГКФХ Лейченко С. П. и ООО «Ника» не подтвердили соответствие урожая требованиям и ввели его в оборот, что категорически запрещено.
Партии не исследовались на пестициды, не были указаны сведения о годе урожая, а адрес заявителя и масса партии не совпадали в декларации и протоколах испытаний.
После проверки хозяйствующим субъектам были объявлены предостережения и выданы решения о признании деклараций недействительными.