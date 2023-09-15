Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Иллюстрация

«Партии не исследовались». В Омске пресекли распространение опасного зерна

15 сентября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске остановили распространение небезопасного зерна

За две недели сентября региональный Россельхознадзор установил 12 нарушений, связанных с проверкой зерна на требования безопасности.

Всего с начала года на территории Омской области установлено 130 фактов недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий зернового урожая 2022 года общим весом более 280 000 тонн, сообщили в пресс-службе управления.

Также установлено, что СПК «Первомайский», ООО «Агротраст», ООО «Индейка», ИП ГКФХ Лейченко С. П. и ООО «Ника» не подтвердили соответствие урожая требованиям и ввели его в оборот, что категорически запрещено.

Партии не исследовались на пестициды, не были указаны сведения о годе урожая, а адрес заявителя и масса партии не совпадали в декларации и протоколах испытаний.

После проверки хозяйствующим субъектам были объявлены предостережения и выданы решения о признании деклараций недействительными.

Мясо неизвестного происхождения. Как омские предприниматели делают курицу из свинины
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Зерно#Новости#Зерно Сибири#Требования#Анастасия Баянова#Требования безопасности
Подпишитесь
В омском поселке Светлый до 1 ноября будет действовать «сухой закон»
Сегодня, 12:03
В двух районах Омской области дали отопление в жилых домах
Сегодня, 06:33
23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
Сегодня, 04:23
В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
Сегодня, 05:25
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
Сегодня, 02:55
Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту
Сегодня, 04:06