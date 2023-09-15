Омский «Авангард» получит от КХЛ более 34 млн рублей «чаевых»

Эти средства, как сообщает Лига, клубы смогут потратить на покупку или модернизацию оборудования для сервисных зон хоккеистов, или создание восстановительных зон. Также можно пустить эти деньги на инфраструктуры для арен, улучшение сервисов для зрителей, а также организацию развлекательных мероприятий в регионе присутствия клуба.