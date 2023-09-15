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Всего КХЛ раздала клубам почти 604 млн рублей

Омский «Авангард» получит от КХЛ более 34 млн рублей «чаевых»

14 сентября 2023, 21:14
Фото: Город55
Всего КХЛ раздала клубам почти 604 млн рублей

КХЛ отдаст омскому «Авангарду» более 34 млн рублей из прибыли

Совет директоров лиги утвердил распределение доходов между клубами по итогам сезона 2022/23 годов.

В Москве 14 сентября состоялся Совет директоров КХЛ, на котором в числе прочего были распределены доходы Лиги между хоккейными клубами по итогам прошлого сезона. Сообщается, что нынешняя сумма выплат стали рекордной и составила в сумме почти 604 млн рублей.

Самый «жирны» кусок достался действующему обладателю Кубка Гагарина хоккейному клубу ЦСКА — свыше 56.8 млн рублей, на втором месте СКА — около 47 млн рублей, и замыкает тройку «Ак Барс» с чуть менее 44.3 млн рублей. Что касается «Авангарда», то он расположился на 4 месте и получит от КХЛ более 34.1 млн рублей.

Эти средства, как сообщает Лига, клубы смогут потратить на покупку или модернизацию оборудования для сервисных зон хоккеистов, или создание восстановительных зон. Также можно пустить эти деньги на инфраструктуры для арен, улучшение сервисов для зрителей, а также организацию развлекательных мероприятий в регионе присутствия клуба.

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