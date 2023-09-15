Омичам рассказали о повышении ключевой ставки до 13%

Фактически ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает коммерческим банкам кредиты и принимает у них деньги на депозиты. Изменение ключевой ставки почти мгновенно приводит к изменению на аналогичную величину однодневных ставок рынка межбанковского кредитования. Вслед за ними меняются ставки по облигациям, кредитам и депозитам.