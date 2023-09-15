Омичам рассказали о повышении ключевой ставки до 13%

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Центробанке сегодня, 15 сентября, приняли решение поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 13% годовых, сообщили в пресс-службе отделения Омск Банка России. Это связано с высоким уровнем инфляции.
«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — рассказали в отделении Омск Банка России.
Ключевая ставка — это главный инструмент денежно-кредитной политики государства. В России он работает с сентября 2013 года. За прошедшие 10 лет ставка колебалась в диапазоне от 4,25 до 20%.
Фактически ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает коммерческим банкам кредиты и принимает у них деньги на депозиты. Изменение ключевой ставки почти мгновенно приводит к изменению на аналогичную величину однодневных ставок рынка межбанковского кредитования. Вслед за ними меняются ставки по облигациям, кредитам и депозитам.
Предыдущее повышение ставки произошло месяц назад — до 12% годовых.