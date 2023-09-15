Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

иллюстрация

Омича отправили на исправительные работы за оскорбление полицейского

15 сентября 2023, 04:51
Фото: Город55
иллюстрация
Пьяный мужчина начал материться в адрес правоохранителя при задержании.

В региональной прокуратуре рассказали о вынесении приговора 48-летнему жителю Азовского района. Его признали виновным по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

В мае этого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его задержал сотрудник полиции и провел профилактическую беседу. Далее он представил протокол об административном правонарушении (ст. 20.21 КоАП РФ), чтобы задержанный с ним ознакомился и подписал.

«Мужчина от подписания документов отказался и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес представителя власти», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Он полностью признал вину. Азовский райсуд назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. При этом 10% от его зарплаты будут удерживать в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Школьного учителя из Омска оштрафовали за оскорбление девочки-сироты
Узнать подробнее
#Общество#Полиция#Омская область#Задержание#Прокуратура Омской области#Алкогольное опьянение#Новости#Алина Ясинская#Оскорбления
Подпишитесь
Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту
Сегодня, 04:06
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Вчера, 06:21
23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
Сегодня, 04:23
Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко
Вчера, 08:00
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
Сегодня, 02:55
Готовь деньги. В Омске с 1 октября повысят цены на платную парковку у аэропорта
Сегодня, 04:15