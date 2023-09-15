Омича отправили на исправительные работы за оскорбление полицейского

В мае этого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его задержал сотрудник полиции и провел профилактическую беседу. Далее он представил протокол об административном правонарушении (ст. 20.21 КоАП РФ), чтобы задержанный с ним ознакомился и подписал.