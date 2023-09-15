Омича отправили на исправительные работы за оскорбление полицейского

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:54
В региональной прокуратуре рассказали о вынесении приговора 48-летнему жителю Азовского района. Его признали виновным по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).
В мае этого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его задержал сотрудник полиции и провел профилактическую беседу. Далее он представил протокол об административном правонарушении (ст. 20.21 КоАП РФ), чтобы задержанный с ним ознакомился и подписал.
«Мужчина от подписания документов отказался и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес представителя власти», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Он полностью признал вину. Азовский райсуд назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. При этом 10% от его зарплаты будут удерживать в доход государства. Приговор вступил в законную силу.