Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Иллюстрация

Нехватка педагогов, перекрытие улицы и «сухой закон». Омск сегодня

15 сентября 2023, 13:49
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Несмотря на то, что учебный год уже начался, в омских школах все еще не хватает педагогов

По данным департамента образования на 15 сентября в омских школах и детских садах не хватает 587 педагогов. В школах больше всего дефицит ощущается среди учителей математики, в настоящее время открыто 57 вакансий. В дошкольных учреждениях не хватает 146 воспитателей, 68 помощников воспитателей и 34 младших воспитателя. Однако ситуация все же имеет положительную динамику: в середине августа в школах и детсадах не хватало 730 педагогов.

В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
Узнать подробнее

Новость №2. Из-за ремонтных работ до следующего года перекроют бульвар Архитекторов

Изменения вступят в силу с 18 сентября. Связаны они с масштабной реконструкцией бульвара. Его поделят на девять частей, которые будут поэтапно ремонтировать, сначала ограничение введут на участке от 70 лет Октября до Комарова. Планируется, что бульвар Архитекторов станет шире, количество полос увеличат до шести. Расширение дороги будет больше чем на 20 метров.

В Омске с 18 сентября перекроют до следующего года бульвар Архитекторов
Узнать подробнее

Новость №3. В поселке Светлый до 1 ноября продлится «сухой закон»

Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Виталий Хоценко. Согласно ему, в поселке ограничат розничную продажу алкогольной продукции, a также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Купить спиртосодержащие напитки можно будет только в точках общественного питания.

В омском поселке Светлый до 1 ноября будет действовать «сухой закон»
Узнать подробнее
#Ремонт#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Школа#Капитальный ремонт#Алкоголь#Перекроют проезд#Алкогольная продукция#Педагог#Новости#Итоги дня#Перекрытие#Сухой закон#Педагоги#Дефицит кадров#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В омском поселке Светлый до 1 ноября будет действовать «сухой закон»
Сегодня, 12:03
В двух районах Омской области дали отопление в жилых домах
Сегодня, 06:33
23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
Сегодня, 04:23
В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
Сегодня, 05:25
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
Сегодня, 02:55
Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту
Сегодня, 04:06