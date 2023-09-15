Нехватка педагогов, перекрытие улицы и «сухой закон». Омск сегодня

По данным департамента образования на 15 сентября в омских школах и детских садах не хватает 587 педагогов. В школах больше всего дефицит ощущается среди учителей математики, в настоящее время открыто 57 вакансий. В дошкольных учреждениях не хватает 146 воспитателей, 68 помощников воспитателей и 34 младших воспитателя. Однако ситуация все же имеет положительную динамику: в середине августа в школах и детсадах не хватало 730 педагогов.