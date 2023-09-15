Нехватка педагогов, перекрытие улицы и «сухой закон». Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Новость №1. Несмотря на то, что учебный год уже начался, в омских школах все еще не хватает педагогов
По данным департамента образования на 15 сентября в омских школах и детских садах не хватает 587 педагогов. В школах больше всего дефицит ощущается среди учителей математики, в настоящее время открыто 57 вакансий. В дошкольных учреждениях не хватает 146 воспитателей, 68 помощников воспитателей и 34 младших воспитателя. Однако ситуация все же имеет положительную динамику: в середине августа в школах и детсадах не хватало 730 педагогов.
Новость №2. Из-за ремонтных работ до следующего года перекроют бульвар Архитекторов
Изменения вступят в силу с 18 сентября. Связаны они с масштабной реконструкцией бульвара. Его поделят на девять частей, которые будут поэтапно ремонтировать, сначала ограничение введут на участке от 70 лет Октября до Комарова. Планируется, что бульвар Архитекторов станет шире, количество полос увеличат до шести. Расширение дороги будет больше чем на 20 метров.
Новость №3. В поселке Светлый до 1 ноября продлится «сухой закон»
Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Виталий Хоценко. Согласно ему, в поселке ограничат розничную продажу алкогольной продукции, a также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Купить спиртосодержащие напитки можно будет только в точках общественного питания.