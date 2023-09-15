Названы лучшие организации для сотрудников в Омске по версии Минтруда

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В Омской области завершился региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Финалистов наградил министр труда Владимир Куприянов.
В 2023 году конкурс был представлен 17 номинациями. Заявки на участие поступили от 29 компаний.
Номинантами на федеральный этап стали: «Газпромнефть — Каталитические системы», «Павлоградская МТС», Омский государственный медицинский университет, «Транснефть — Западная Сибирь», Нежинский геронтологический центр, «Омскводоканал», «Высокие технологии», НПО «Мир», «Нефтехимремонт». Победители стабильно держат высокую планку работы с коллективом, так, «Газпромнефть-Каталитические системы» в прошлом году были признаны лучшим работодателем региона».
«В Омской области накоплен значительный опыт партнерских отношений между органами власти, профсоюзами и работодателями. Вопросы развития социального партнерства в социально-трудовой сфере всегда находятся в фокусе внимания областной трехсторонней комиссии», — рассказал министр труда Омской области Владимир Куприянов.