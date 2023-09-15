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Названы лучшие организации для сотрудников в Омске по версии Минтруда

Названы лучшие организации для сотрудников в Омске по версии Минтруда

15 сентября 2023, 11:24
Фото: Министерство труда Омской области
Победители конкурса среди работодателей вышли на федеральный этап.

В Омской области завершился региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Финалистов наградил министр труда Владимир Куприянов.

В 2023 году конкурс был представлен 17 номинациями. Заявки на участие поступили от 29 компаний.

Номинантами на федеральный этап стали: «Газпромнефть — Каталитические системы», «Павлоградская МТС», Омский государственный медицинский университет, «Транснефть — Западная Сибирь», Нежинский геронтологический центр, «Омскводоканал», «Высокие технологии», НПО «Мир», «Нефтехимремонт». Победители стабильно держат высокую планку работы с коллективом, так, «Газпромнефть-Каталитические системы» в прошлом году были признаны лучшим работодателем региона».

«В Омской области накоплен значительный опыт партнерских отношений между органами власти, профсоюзами и работодателями. Вопросы развития социального партнерства в социально-трудовой сфере всегда находятся в фокусе внимания областной трехсторонней комиссии», — рассказал министр труда Омской области Владимир Куприянов.
#Общество#Омск#Омская область#Минтруд#Конкурс#Министр труда#Владимир Куприянов#Евгений Игишев#Сотрудники#Высокие технологии#Организации#Омской области
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