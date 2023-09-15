Названы лучшие организации для сотрудников в Омске по версии Минтруда

Номинантами на федеральный этап стали: «Газпромнефть — Каталитические системы», «Павлоградская МТС», Омский государственный медицинский университет, «Транснефть — Западная Сибирь», Нежинский геронтологический центр, «Омскводоканал», «Высокие технологии», НПО «Мир», «Нефтехимремонт». Победители стабильно держат высокую планку работы с коллективом, так, «Газпромнефть-Каталитические системы» в прошлом году были признаны лучшим работодателем региона».