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Найдены останки тел членов экипажа разбившегося в Волгоградской области Су-24

15 сентября 2023, 06:49
Поисковые группы нашли обломки тел членов экипажа разбившегося в Волгоградской области Су-24. Биологические образцы направлены на генетическую экспертизу, как сообщает V1.RU.

Крушение фронтового бомбардировщика Су-24М2 произошло вечером 12 сентября в Калачевском районе во время учебно-тренировочного полёта. Официальная информация о судьбе экипажа пока не поступала, пишет Pravda.Ru.

На место катастрофы были отправлены поисковые группы на вертолётах Ми-8. Источник издания сообщил, что накануне были найдены обломки тел пилота и штурмана.

«К сожалению, нашли только части тел», — сказал собеседник портала. Работы по поиску продолжаются. В настоящее время следствие не имеет даже предварительной версии крушения самолета — проводится расшифровка данных из черных ящиков.

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