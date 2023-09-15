Найдены останки тел членов экипажа разбившегося в Волгоградской области Су-24

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Published Сегодня, 06:49
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Крушение фронтового бомбардировщика Су-24М2 произошло вечером 12 сентября в Калачевском районе во время учебно-тренировочного полёта. Официальная информация о судьбе экипажа пока не поступала, пишет Pravda.Ru.
На место катастрофы были отправлены поисковые группы на вертолётах Ми-8. Источник издания сообщил, что накануне были найдены обломки тел пилота и штурмана.
«К сожалению, нашли только части тел», — сказал собеседник портала. Работы по поиску продолжаются. В настоящее время следствие не имеет даже предварительной версии крушения самолета — проводится расшифровка данных из черных ящиков.