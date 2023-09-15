На курорте Сбера «Манжерок» открыли выставку российского скульптора Даши Намдакова

Намдаков считает очень значимой возможность провести выставку на Алтае, который он называет божественным местом и центром Вселенной. Художник отметил, что строительство объектов такого уровня, как «Манжерок», важно для развития России. Он также выразил благодарность Сберу за уважение к Алтайской земле и культуре. Для Намдакова эта выставка особенно ответственна, поскольку он представляет свои работы на родине и перед теми, кто его знает.