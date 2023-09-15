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На курорте Сбера «Манжерок» открыли выставку российского скульптора Даши Намдакова

На курорте Сбера «Манжерок» открыли выставку российского скульптора Даши Намдакова

15 сентября 2023, 15:13
Фото: пресс-служба Сбера
На курорте «Манжерок» в Алтайском крае открылась выставка скульптурных работ известного российского художника Даши Намдакова под названием «Трансформация». Выставка проходит в пятизвездочном отеле курорта и представляет 13 работ автора, среди которых новый проект «Дракон».

Намдаков считает очень значимой возможность провести выставку на Алтае, который он называет божественным местом и центром Вселенной. Художник отметил, что строительство объектов такого уровня, как «Манжерок», важно для развития России. Он также выразил благодарность Сберу за уважение к Алтайской земле и культуре. Для Намдакова эта выставка особенно ответственна, поскольку он представляет свои работы на родине и перед теми, кто его знает.

Выставка «Трансформация» будет проходить до 10 декабря и является первой из числа запланированных выставочных проектов на курорте «Манжерок». Организаторы стремятся сделать курорт не только местом для активного отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф на открытии выставки работ Намдакова сказал, что это потрясающий художник, создающий уникальные и эмоциональные работы. Он считает важным, чтобы работы Намдакова выставлялись именно на Алтае, и поблагодарил художника за его участие в выставке.

Творчество Даши Намдакова основано на восточном колорите, традициях кочевых народов и современных символах. Его работы были экспонированы и признаны на Востоке и Западе, они представлены в известных музеях и коллекциях по всему миру.

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