Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Намдаков считает очень значимой возможность провести выставку на Алтае, который он называет божественным местом и центром Вселенной. Художник отметил, что строительство объектов такого уровня, как «Манжерок», важно для развития России. Он также выразил благодарность Сберу за уважение к Алтайской земле и культуре. Для Намдакова эта выставка особенно ответственна, поскольку он представляет свои работы на родине и перед теми, кто его знает.
Выставка «Трансформация» будет проходить до 10 декабря и является первой из числа запланированных выставочных проектов на курорте «Манжерок». Организаторы стремятся сделать курорт не только местом для активного отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф на открытии выставки работ Намдакова сказал, что это потрясающий художник, создающий уникальные и эмоциональные работы. Он считает важным, чтобы работы Намдакова выставлялись именно на Алтае, и поблагодарил художника за его участие в выставке.
Творчество Даши Намдакова основано на восточном колорите, традициях кочевых народов и современных символах. Его работы были экспонированы и признаны на Востоке и Западе, они представлены в известных музеях и коллекциях по всему миру.