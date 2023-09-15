«Москвич» обвинил предпринимателя в использовании торгового знака

На суде мужчина утверждал, что с 2001 года на сайте moskvich.ru, который не связан с столичной компанией, не размещались товары и услуги. Тем не менее, судья выяснил, что предприниматель использовал это доменное имя для переадресации на страницу moskvich.da.ru, где можно было купить различные запчасти для автомобилей марки «Москвич», как сообщает motor.ru.