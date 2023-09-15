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«Москвич» обвинил предпринимателя в использовании торгового знака

15 сентября 2023, 06:44
Корпорация подала иск против индивидуального предпринимателя, который включил наименование их бренда в доменное имя своего веб-сайта.

Геннадий Петраков, живущий в России, использовал сайт moskvich.ru для продажи автозапчастей. В ходе судебного разбирательства автопроизводитель заявил, что данное действие нарушает его права на торговый знак «Москвич». В ответ на иски предприниматель попытался опротестовать претензии автозавода из столицы, пишет Pravda.Ru.

На суде мужчина утверждал, что с 2001 года на сайте moskvich.ru, который не связан с столичной компанией, не размещались товары и услуги. Тем не менее, судья выяснил, что предприниматель использовал это доменное имя для переадресации на страницу moskvich.da.ru, где можно было купить различные запчасти для автомобилей марки «Москвич», как сообщает motor.ru.

Суд пришел к выводу, что данное имя создает «путаницу» с названием столичного предприятия. В результате судебного разбирательства было решено запретить россиянину использовать слово moskvich в названии своего сайта.

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