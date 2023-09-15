Микрофинансовые организации: быть или не быть

Posted 15 сентября, 07:49
Published 15 сентября, 07:49
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Он считает, что такое предложение может быть вызвано политической гонкой. Также он отмечает, что рынок микрокредитования строго регулируется Центральным банком, что позволяет выжить только надежным компаниям, пишет Pravda.Ru.
Он также указывает на социальные последствия запрета МФО. Большое количество людей с низким уровнем дохода, которые не могут обратиться в банк, будут вынуждены искать займы у физических лиц или других ненадежных источников. Это может привести к ухудшению условий для заемщиков и возможности использования некачественных услуг.
Эксперт сомневается в эффективности борьбы с финансовой грамотностью через запреты. Он считает, что другие факторы, такие как высокие процентные ставки по ипотеке, могут иметь более отрицательное влияние на бюджет домохозяйства, чем небольшие займы до зарплаты. Также он отмечает, что реклама микрофинансовых организаций уже не так широко распространена, а больше встречается реклама юридических компаний, которые помогают гражданам обанкротиться.
Относительно уменьшения преступности при запрете МФО, эксперт указывает на то, что это может привести к увеличению преступности связанной с взысканием долгов.
Если появятся государственные микрофинансовые компании, то процесс получения займа может затянуться, а ставки могут уменьшиться только для определенных слоев населения. Это может вызвать справедливость в определении кто нуждается в помощи и кто нет.