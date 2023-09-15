Микрофинансовые организации: быть или не быть

Эксперт сомневается в эффективности борьбы с финансовой грамотностью через запреты. Он считает, что другие факторы, такие как высокие процентные ставки по ипотеке, могут иметь более отрицательное влияние на бюджет домохозяйства, чем небольшие займы до зарплаты. Также он отмечает, что реклама микрофинансовых организаций уже не так широко распространена, а больше встречается реклама юридических компаний, которые помогают гражданам обанкротиться.