Хоценко и министр культуры Омской области посетили Крутинскую детскую школу искусств

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Виталий Хоценко и министр культуры Омской области Юрий Трофимов приехали поздравить учеников и педагогов с новым учебным годом в обновленном здании учреждения дополнительного образования.
Директор ДШИ Светлана Сергеева рассказала врио главы региона и почетным гостям, что школа располагается в этом здании с 1998 года и имеет большую историю. За 25 лет в помещениях проводились только срочные ремонтные работы, а в этом году впервые был сделан капитальный ремонт.
На ремонт Крутинской школы искусств были направлены средства из федерального, областного и муниципального бюджетов в рамках национального проекта «Культура». Капитальный ремонт включал в себя работы по ремонту инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления, электроснабжения), фасадов, крылец, внутренних помещений (ремонт проемов, стен и перегородок, полов), устройство системы пожарной сигнализации и усиление несущих элементов конструкции здания.
Также после завершения ремонта в школу завезли новое оборудование и инструменты. Среди них рояль, аккордеон, ученический баян, классическую гитару, инструменты оркестра Карла Орфа и другие.
Светлана Сергеева отметила, что в Крутинской детской школе искусств работают девять педагогов, которые постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и в рамках федерального проекта «Творческие люди». 175 ребят занимаются здесь на трех отделениях: художественном, музыкальном, хореографическом.
В школе работают детский хор, вокальный ансамбль «Созвездие», ансамбль танца «Вдохновение», ансамбль танца «Фаворит». Директор также отметила, что в 2021 году школа стала победителем регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» в Омской области.
«Омская область — в лидерах среди российских регионов по реализации Национального проекта „Культура“. В регионе уже капитально отремонтировано 36 детских школ искусств. В этом году еще будут открыты после капитального ремонта школы в Исилькуле и в городе Омске, а также проходит первый этап ремонта здания ДШИ в Больших Уках», — рассказали в правительстве Омской области.