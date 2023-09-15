Хоценко и министр культуры Омской области посетили Крутинскую детскую школу искусств

Директор ДШИ Светлана Сергеева рассказала врио главы региона и почетным гостям, что школа располагается в этом здании с 1998 года и имеет большую историю. За 25 лет в помещениях проводились только срочные ремонтные работы, а в этом году впервые был сделан капитальный ремонт.