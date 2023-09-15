ЕР: Свыше 24 млн избирателей отдали голоса за «Единую Россию»

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Об этом рассказал секретарь генсовета партии «ЕР» Андрей Турчак на совместном заседании бюро высшего и президиума генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.
«На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от „Единой России“. Все они одержали уверенные победы с серьезным отрывом в этой избирательной гонке. Среди наших кандидатов более 85% голосов получили губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилёв, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин», — цитирует Турчака издание rostovgazeta.ru.
Также на довыборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам партия «Единая Россия» одержала победу в четырех регионах: Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области.
На выборах в законодательные собрания регионов «Единая Россия» получила 81% мандатов в 20 регионах, а в городских думах партия получила 394 мандата, что составляет 78% от общего числа.
Подведение итогов выборов в органы местного самоуправления продолжается. На данный момент партия «Единая Россия» уже получила более 23 тысяч мандатов из общего числа в 30 тысяч, что составляет около 78%. Это значительное улучшение по сравнению с результатами выборов 2018 года, когда партия получила всего 27,8% голосов и 17 мандатов из 45. Теперь «Единая Россия» обладает явным большинством и продолжает укреплять свои позиции.
Также в Забайкальском крае партия «Единая Россия» продемонстрировала успешные результаты на выборах в заксобрание, получив около 57% голосов по списку и 42 из 50 мандатов с учетом одномандатных округов.
В Хабаровском крае после обновления команды и активной работы партия «Единая Россия» также показала хорошие результаты на последних выборах. Сергей Кравчук, действующий глава города Хабаровска, одержал уверенную победу на выборах мэра, получив 45,4% голосов. В крае, где была большая муниципальная кампания, «Единая Россия» забрала более 43% мандатов из более чем 1000 замещаемых.
Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», отметил успешную работу партии в различных регионах, включая Красноярский край, Якутию, Смоленскую и Архангельскую области. Партия продолжает укреплять свое лидерство, демонстрируя блестящие результаты даже в новых регионах Российской Федерации.
В сравнении с результатами выборов 2018 года партия «Единая Россия» значительно увеличила поддержку от избирателей, сумев привлечь миллион новых сторонников.
По словам заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергея Перминова, за кандидатов ЕР в единый день голосования в текущем году отдали голоса 24 миллиона избирателей. В общей сложности в 86 регионах Российской Федерации приняли участие в голосовании 67 миллионов человек.
На сайте ER.RU отмечается, что в заключение Сергей Перминов заявил, что итоги кампании 2023 года стали заделом для президентских выборов, которые в Российской Федерации запланированы на следующий год.