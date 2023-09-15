ЕР: Свыше 24 млн избирателей отдали голоса за «Единую Россию»

Подведение итогов выборов в органы местного самоуправления продолжается. На данный момент партия «Единая Россия» уже получила более 23 тысяч мандатов из общего числа в 30 тысяч, что составляет около 78%. Это значительное улучшение по сравнению с результатами выборов 2018 года, когда партия получила всего 27,8% голосов и 17 мандатов из 45. Теперь «Единая Россия» обладает явным большинством и продолжает укреплять свои позиции.