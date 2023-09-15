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Posted 15 сентября, 07:49

Published 15 сентября, 07:49

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Эксперт объяснил падение доллара на валютном рынке

15 сентября 2023, 07:49
Возможное укрепление рубля зависит от ситуации на внешнем рынке, пояснил эксперт Руслан Гринберг. Ранее доллар показал снижение до уровня ниже 93 рублей.

Специалист отметил, что такое резкое снижение «американца» связано с состоянием внешней торговли России. Однако не следует ожидать значительного увеличения импорта, вероятно, это явление на валютном рынке будет краткосрочным, пишет Pravda.Ru.

Он также указал на возможность возвращения валюты к предыдущим значениям, которые установились в последние недели. При этом, есть определенный риск для тех, кто хранит валюту дома, однако пока лучше не спешить обменивать ее в обменнике.

Гринберг подчеркнул, что не нужно никуда спешить и сохранять доллары, если есть такая возможность. Однако он отметил, что даже держать доллары в банке сейчас не рекомендуется.

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