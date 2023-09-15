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Место происшествия

Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту

15 сентября 2023, 04:06
Фото: УГИБДД по Омской области
Место происшествия
Тем не менее, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.

В пресс-службе омского следкома сообщили о завершении расследования уголовного дела о смертельной аварии на метромосту, которая случилась в ночь на 31 января 2022 года. Напомним, что Mercedes на спуске с моста влетел в фонарный столб, после чего автомобиль перевернулся. В салоне в этот момент находилось четыре мужчины: один из них скончался на месте, троих доставили в больницу в состоянии комы. Здесь еще двое пострадавших в ДТП скончались от травм.

За рулем машины в тот вечер, как сумели доказать следователи, был 39-летний майор полиции, на тот момент начальник одного из отделов УЭБ и ПК Евгений Гайдамак — единственный, кто выжил после аварии. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть двух и более лиц».

Однако в ходе следствия Гайдамак так и не признал вину, заявив, что помнит обстоятельства того вечера лишь фрагментарно. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что Гайдамак настаивает: в момент аварии он находился на заднем сидении авто.

Следователи, тем не менее, собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Город55 в июле узнал у следователя по особо важным делам Следственного отдела по ЦАО города Омска майора юстиции Алексея Рубцова, с помощью каких именно экспертиз и исследований установили истину в столь резонансном деле:

«ДНК и машинки». Как в омском СК доказали, что смертельное ДТП устроил майор Гайдамак
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#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Суд#Следственный комитет#Уголовное дело#Расследование#Новости#Юлия Истомина#Евгений Гайдамак
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