Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту

В пресс-службе омского следкома сообщили о завершении расследования уголовного дела о смертельной аварии на метромосту, которая случилась в ночь на 31 января 2022 года. Напомним, что Mercedes на спуске с моста влетел в фонарный столб, после чего автомобиль перевернулся. В салоне в этот момент находилось четыре мужчины: один из них скончался на месте, троих доставили в больницу в состоянии комы. Здесь еще двое пострадавших в ДТП скончались от травм.