Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В пресс-службе омского следкома сообщили о завершении расследования уголовного дела о смертельной аварии на метромосту, которая случилась в ночь на 31 января 2022 года. Напомним, что Mercedes на спуске с моста влетел в фонарный столб, после чего автомобиль перевернулся. В салоне в этот момент находилось четыре мужчины: один из них скончался на месте, троих доставили в больницу в состоянии комы. Здесь еще двое пострадавших в ДТП скончались от травм.
За рулем машины в тот вечер, как сумели доказать следователи, был 39-летний майор полиции, на тот момент начальник одного из отделов УЭБ и ПК Евгений Гайдамак — единственный, кто выжил после аварии. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть двух и более лиц».
Однако в ходе следствия Гайдамак так и не признал вину, заявив, что помнит обстоятельства того вечера лишь фрагментарно. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что Гайдамак настаивает: в момент аварии он находился на заднем сидении авто.
Следователи, тем не менее, собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что Город55 в июле узнал у следователя по особо важным делам Следственного отдела по ЦАО города Омска майора юстиции Алексея Рубцова, с помощью каких именно экспертиз и исследований установили истину в столь резонансном деле: