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Екатеринбуржцы увидят комету, которая сближается с Землей раз в 200 лет

15 сентября 2023, 03:42
В сентябре жители Екатеринбурга смогут увидеть комету Нишимура, которая пролетит рядом с Землей. Эта комета относится к группе объектов, которые могут пролететь мимо Земли только один раз или в очень редких случаях — раз в 200 лет и более.

Такую информацию сообщили на сайте Starwalk, посвященном астрономическим явлениям, пишет fedpress.ru.

Сейчас комета Нишимура находится в созвездии Рака. Она становится все ярче и ее хвост уже примерно 20 угловых секунд. Комету можно увидеть в небольшом бинокле некоторое время до рассвета. Особенно хорошо наблюдать ее было 8 сентября, когда она достигла максимальной яркости. А еще более яркой она станет 17 сентября, когда будет находиться максимально близко к Солнцу. В это время ее можно будет увидеть в созвездии Девы.

Комета Нишимура является непериодической, то есть проходит через нашу Солнечную систему только один раз или совершает полный оборот вокруг Солнца не чаще, чем раз в 200 лет. Однако последние данные позволяют предположить, что обращение этой кометы может занимать около 500 лет.

Комету Нишимура открыл японский астроном Хидео Нишимура в начале августа 2023 года.

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