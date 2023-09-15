Екатеринбуржцы увидят комету, которая сближается с Землей раз в 200 лет

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Такую информацию сообщили на сайте Starwalk, посвященном астрономическим явлениям, пишет fedpress.ru.
Сейчас комета Нишимура находится в созвездии Рака. Она становится все ярче и ее хвост уже примерно 20 угловых секунд. Комету можно увидеть в небольшом бинокле некоторое время до рассвета. Особенно хорошо наблюдать ее было 8 сентября, когда она достигла максимальной яркости. А еще более яркой она станет 17 сентября, когда будет находиться максимально близко к Солнцу. В это время ее можно будет увидеть в созвездии Девы.
Комета Нишимура является непериодической, то есть проходит через нашу Солнечную систему только один раз или совершает полный оборот вокруг Солнца не чаще, чем раз в 200 лет. Однако последние данные позволяют предположить, что обращение этой кометы может занимать около 500 лет.
Комету Нишимура открыл японский астроном Хидео Нишимура в начале августа 2023 года.