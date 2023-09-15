Екатеринбуржцы увидят комету, которая сближается с Землей раз в 200 лет

Сейчас комета Нишимура находится в созвездии Рака. Она становится все ярче и ее хвост уже примерно 20 угловых секунд. Комету можно увидеть в небольшом бинокле некоторое время до рассвета. Особенно хорошо наблюдать ее было 8 сентября, когда она достигла максимальной яркости. А еще более яркой она станет 17 сентября, когда будет находиться максимально близко к Солнцу. В это время ее можно будет увидеть в созвездии Девы.