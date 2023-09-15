Диетолог объяснила, почему пожилым людям лучше отказаться от грибов

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Она отметила, что, хотя грибы являются источником белка, витаминов, минеральных веществ и других полезных микроэлементов, они также содержат большое количество клетчатки и хитина, что делает их трудноперевариваемыми продуктами, пишет fedpress.ru.
По словам доктора, организм пожилых людей плохо усваивает питательные вещества, которые содержатся в грибах. Кроме того, грибы, растущие в экологически неблагоприятных местах, могут накапливать вредные вещества из окружающей среды.
Иванникова также указала на основные противопоказания к употреблению грибов, таким как хронические заболевания ЖКТ, печени, почек и артериальное повышенное давление. Поэтому пожилым людям не рекомендуется употреблять этот продукт регулярно.