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Диетолог объяснила, почему пожилым людям лучше отказаться от грибов

15 сентября 2023, 03:33
Доктор-специалист по питанию Екатерина Иванникова объяснила, почему старшему поколению лучше отказаться от употребления грибов в пищу.

Она отметила, что, хотя грибы являются источником белка, витаминов, минеральных веществ и других полезных микроэлементов, они также содержат большое количество клетчатки и хитина, что делает их трудноперевариваемыми продуктами, пишет fedpress.ru.

По словам доктора, организм пожилых людей плохо усваивает питательные вещества, которые содержатся в грибах. Кроме того, грибы, растущие в экологически неблагоприятных местах, могут накапливать вредные вещества из окружающей среды.

Иванникова также указала на основные противопоказания к употреблению грибов, таким как хронические заболевания ЖКТ, печени, почек и артериальное повышенное давление. Поэтому пожилым людям не рекомендуется употреблять этот продукт регулярно.

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