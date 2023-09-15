Бастрыкин поручил доложить информацию об избиении 11-летней девочки под Омском

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить информации об избиении девочки в Омске. Доклад должен будет предоставить руководитель СУ СКР по Омской области Олег Винников.
Напомним, что 11-летнию девочку избили в омском поселке Береговой. Обидчицами оказались четыре школьницы от 11 до 15 лет. Подростков поставили на профилактический учет.
Выяснилось, что конфликт был не единственным. Ранее школьницы также заставили потерпевшую извиняться за негативные слухи с ее стороны. Весь процесс они сняли на видео, а затем выложили в социальные сети.
Делом также ранее заинтересовалась региональная прокуратура.