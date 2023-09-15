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Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил доложить информацию об избиении 11-летней девочки под Омском

15 сентября 2023, 08:00
Фото: СК России
Александр Бастрыкин
Над ребенком издевались четыре школьницы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить информации об избиении девочки в Омске. Доклад должен будет предоставить руководитель СУ СКР по Омской области Олег Винников.

Напомним, что 11-летнию девочку избили в омском поселке Береговой. Обидчицами оказались четыре школьницы от 11 до 15 лет. Подростков поставили на профилактический учет.

Выяснилось, что конфликт был не единственным. Ранее школьницы также заставили потерпевшую извиняться за негативные слухи с ее стороны. Весь процесс они сняли на видео, а затем выложили в социальные сети.

Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой
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#Общество#Происшествия#Омск#Следственный комитет#Избиение#Девочка#Александр Бастрыкин#Бастрыкин#Евгений Игишев
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