Аналитики Сбербанка отмечают, что сибиряки предпочитают льготную ипотеку

На семейную ипотеку могут претендовать молодые семьи с одним ребенком в возрасте не старше пяти лет, либо с двумя или более детьми, а также семьи, в которых родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, а максимальная (для сибирских городов) — 6 миллионов рублей. Срок кредита — от года до тридцати со ставкой от 5,3%.