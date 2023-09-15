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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Актер Александр Петров рассказал о своей избраннице

15 сентября 2023, 06:52
Актёр российского театра и кино Александр Петров официально вступил в брак со своей случайной знакомой, которую он встретил на улице. Сам Петров сообщил об этом в социальных сетях. Невеста молодая девушка по имени Виктория, ей всего 22 года. Свадьба состоялась 10 сентября.

По словам актёра, они просто сидели, разговаривали, а потом поехали в ЗАГС. Он сразу понял, что она — та самая, пишет Pravda.Ru.

Александр Петров также отметил, что его жена — лучшее, что с ним случилось и будет происходить. Он назвал ее своей мечтой и чудом, в которые нужно верить.

Избранница актёра не из мира кино и не привыкла к публичности. «Полицейский с Рублевки» оформил свой брак в ЗАГСе в Барвихе.

Александру Петрову 34 года. Он является двукратным обладателем престижной премии «Золотой орёл» как за лучшую мужскую роль в кино, так и за лучшую мужскую роль на телевидении.

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