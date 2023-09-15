Актер Александр Петров рассказал о своей избраннице

Актёр российского театра и кино Александр Петров официально вступил в брак со своей случайной знакомой, которую он встретил на улице. Сам Петров сообщил об этом в социальных сетях. Невеста молодая девушка по имени Виктория, ей всего 22 года. Свадьба состоялась 10 сентября.