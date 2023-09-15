Актер Александр Петров рассказал о своей избраннице

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
По словам актёра, они просто сидели, разговаривали, а потом поехали в ЗАГС. Он сразу понял, что она — та самая, пишет Pravda.Ru.
Александр Петров также отметил, что его жена — лучшее, что с ним случилось и будет происходить. Он назвал ее своей мечтой и чудом, в которые нужно верить.
Избранница актёра не из мира кино и не привыкла к публичности. «Полицейский с Рублевки» оформил свой брак в ЗАГСе в Барвихе.
Александру Петрову 34 года. Он является двукратным обладателем престижной премии «Золотой орёл» как за лучшую мужскую роль в кино, так и за лучшую мужскую роль на телевидении.