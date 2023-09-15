23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области

Куратор «Социального патруля» и советник отдела нестационарных форм соцобслуживания омского минтруда Оксана Рычкова рассказывает, что бригада (она также включает врача и полицейского) выезжает ко всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. При согласии человека привозят в государственный центр социальной адаптации или частные центры. Последние начали привлекать, когда поняли что мест для размещения в государственных центрах не хватает. С появлением такой службы помогать людям стали гораздо быстрее: с момента поступления заявки до приезда к бездомному проходит не более двух часов.