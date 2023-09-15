23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области

Posted 15 сентября 2023, 04:23
Published 15 сентября 2023, 04:23
Modified 18 сентября 2023, 04:46
Updated 18 сентября 2023, 04:46
В Омской области с появлением в 2021 году на базе минтруда службы «Социальный патруль» изменился формат работы с людьми без определенного места жительства. Раньше нужно было, чтобы человек самостоятельно обратился в службу социальной помощи, только тогда с ним начинали работать. Правда, бездомные — не те, кто сами пойдут за помощью.
Два года назад на улицы сначала города, а потом и районов Омской области вышли специальные группы «дозорных». А помимо традиционных рейдов специалисты начали отслеживать ситуацию с бездомными в интернете.
Куратор «Социального патруля» и советник отдела нестационарных форм соцобслуживания омского минтруда Оксана Рычкова рассказывает, что бригада (она также включает врача и полицейского) выезжает ко всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. При согласии человека привозят в государственный центр социальной адаптации или частные центры. Последние начали привлекать, когда поняли что мест для размещения в государственных центрах не хватает. С появлением такой службы помогать людям стали гораздо быстрее: с момента поступления заявки до приезда к бездомному проходит не более двух часов.
«В работе с бездомным главное не накормить его и одеть. Это может быть в какой-то мере даже вредно: так мы просто создаем ему более благоприятные условия. Для нас давным-давно стоит цель как можно быстрее забрать человека с улицы, организовать ему временный приют», — отмечает Оксана Рычкова.
Максимальный срок пребывания во временном приюте составляет шесть месяцев, и за это время специалисты стремятся сделать из бездомного человека полноправного, конкурентоспособного члена общества. Об одном из таких преображений Город55 писал ранее:
Самым надежным направлением возвращения человека к нормальной жизни, конечно, является восстановление родственных связей. Но сделать это очень сложно.
«Я не покривлю душой, статистикой и цифрами, если скажу, что не более 3% случаев, когда удается восстановить родственные связи. Чаще всего это возможно, если человек находится на улице не более трех лет», — поясняет куратор «Социального патруля».
Часто бездомность сопровождается зависимостью — алкогольной или наркотической, и в таком состоянии человек практически сжигает за собой мосты. А побыв в центре социальной адаптации, например, неделю-две в трезвом состоянии, человек начинает анализировать все, что сделал ранее, и говорит: «Нет, к жене не пойду, детям в глаза смотреть не могу, матери вообще обо мне ничего не сообщайте».
Есть и обратная сторона медали — когда человека из-за каких-то внутрисемейных конфликтов, в том числе касающихся имущественных вопросов, выгнали на улицу, и теперь он в обиде.
За восемь месяцев 2023 года «Социальный патруль» отработал уже 145 сигналов. По некоторым из них специалисты, правда, никого не нашли. Из 142 попавших в поле зрения бездомных практическую помощь получили 93 человека, то есть 74%.
Самый горячий сезон наступает с ноября по март, когда в регионе устанавливается прохладная погода. Кстати, по словам Оксаны Рычковой, в сельской местности работать легче, чем в Омске:
«Благодаря сельской ментальности, на оказавшихся в сложной ситуации людей сразу обращают внимание соседи, общественность, главы сельских поселений и вовремя сигнализируют о таких случаях. Поэтому в деревнях часто человек, не попадая на улицу и не ночуя в подворотне, попадает в руки наших социальных работников, и затем решается его дальнейшая судьба».
Большая нагрузка по сигналам и количеству выявленных бездомных приходится на Омск — 36%, остальные случаи распределяются на 32 муниципальных района Омской области. Среди районов в этом году напряженнее всего ситуация с бездомными была в Москаленском, Крутинском (самый большой показатель — 11 человек), Тарском и Горьковском. «Спокойные» районы — Азовский, Кормиловский и Муромцевский.
Без отказов в работе «Социального патруля» не обходится, но их стало меньше: с начала 2023-го в отказниках 39 человек, что составляет 23%.
Чаще сотрудникам «Социального патруля» приходится иметь дело с мужчинами, женщин на улицах меньше. Это подтверждает и статистика службы за 2023 год: 110 мужчин и 32 женщины. Их средний возраст — 40 — 60 лет. Нередки случаи, когда человек не в первый раз попадает в поле зрения «Социального патруля» и уже был пристроен в дом-интернат.
«56-летняя женщина в марте освободилась из мест лишения свободы, вскоре поругалась с сыном. Ни дохода, ни пенсии. Мы нашли ее в Большеуковском районе и оформили в частный пансионат. Но через какое-то время она отказалась там жить и ушла. Просто не хотела соблюдать определенные требования. А уже в июле мы нашли ее на трассе в Большереченском районе», — рассказывает Оксана Рычкова.
Женщина была избита, с серьезными повреждениями ее доставили в больницу и после выписки привезли в омский центр социальной адаптации. Сейчас ей оформляют инвалидность, которой еще не было четыре месяца назад, и собираются пристроить в дом-интернат.
Один из последний случаев, когда «Социальный патруль» помог бездомному, произошел 1 сентября в Центральном округе. Информация к специалистам поступила в 15:07, и уже через час мужчину-колясочника повезли в центр соцадаптации.
«Документы у человека были, потому что он бывал у нас неоднократно. И человек согласился. Он без ног, да и погода в тот день была прохладная», — уточняет Оксана Рычкова.
Самый долгий случай проживания на улице в Омске, о котором знают специалисты минтруда, это 23 года. Столько мужчина из Кормиловского района и женщина из Знаменского района, перебравшиеся в Омск и сформировавшие семью, живут на теплотрассе в Ленинском округе.
Бездомная пара зарабатывает, сдавая вторсырье, завела собаку. Но уходить с улицы категорически отказывается.
Отказавшихся от помощи, кстати, не бросают на произвол судьбы. В зависимости от их состояния их периодически навещают и каждый раз интересуются, не решились ли они отправиться в центр социальной адаптации. Если человек пожилой или имеет какие-то физические особенности, специалисты приходят один-два раза в неделю.
«В Ленинском округе, в районе речного порта, живет мужчина. Он называет себя „царь горы“. Это наш давнишний знакомый. Девочки-специалисты его периодически навещают, приносят ему молочко и колбасу», — сообщает куратор омского «Социального патруля».
Позитивные примеры тоже есть. Одному мужчине, освободившемуся из мест лишения свободы, абсолютно некуда было идти. Какое-то время он проживал в центре социальной адаптации в Старом Кировске, там же начал подрабатывать дворником. Сейчас ему около 43 лет, в центре он трудится более пяти лет, снимает квартиру, успел получить образование и даже пошел на повышение на работе.
Еще одна история, о которой рассказала Оксана Рычкова, произошла около 10 лет назад. Начало стандартное — снова освободившийся из мест лишения свободы человек. Когда мужчина был осужден, у него был паспорт советского образца. Но вышел он, когда уже образовалась Российская Федерация, поэтому его паспорт был признан недействительным.
«Пришлось очень долго работать по поводу подтверждения гражданства, через суд. Когда оформили паспорт, ему лет 40 было. А потом специалист Центра соцадаптации нашла родственника — дядю. Он пригласил племянника к себе, помог в становлении. Мы долго получали открытки от мужчины. Сейчас он бизнесмен в Москве», — сообщает Оксана Рычкова.
Добавим, что для каждого бездомного, прежде чем его направляют в государственный или негосударственный центр социальной адаптации, составляется индивидуальная программа. В ней указано, в чем именно человек нуждается — оформлении документов, медицинской помощи, трудоустройстве или, например, проживании в доме-интернате. По прибытии в центр бездомному предоставляют еду, одежду и обувь.
В заключение отметим, что сообщения от омичей о людях, которые нуждаются в помощи, принимаются круглосуточно по телефону 37-34-86. Также рассказать о бездомных можно в социальных сетях минсоцтруда Омской области.
Напомним, что ранее Город55 побывал в центре социальной адаптации на улице Семиреченской и посмотрел, как помогают бездомным, инвалидам и многим другим людям, оказавшимся «на дне»: