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Published Сегодня, 17:32

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Updated Сегодня, 17:33

Завершено строительство пробного участка заграждения на границе Финляндии и России

14 сентября 2023, 17:32
Вблизи города Иматра в Финляндии закончили строительство опытного участка ограждения на границе с Россией.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на телеканал Yle.

Финны планируют построить подобные заборы возле пунктов пропуска русско-финской границы — при городах Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Общая протяженность такого ограждения составит 70 километров.

«На данный момент нам необходимо собрать отзывы людей, которые будут пересекать границу, о том, как работает это ограждение», — сообщил глава проектов финской пограничной службы Исмо Курки журналистам.

#Политика
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