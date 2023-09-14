Завершено строительство пробного участка заграждения на границе Финляндии и России

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на телеканал Yle.
Финны планируют построить подобные заборы возле пунктов пропуска русско-финской границы — при городах Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Общая протяженность такого ограждения составит 70 километров.
«На данный момент нам необходимо собрать отзывы людей, которые будут пересекать границу, о том, как работает это ограждение», — сообщил глава проектов финской пограничной службы Исмо Курки журналистам.