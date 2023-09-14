Зампредседателя Госдумы: информации о переносе начала осеннего призыва нет

Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о возможном переносе даты начала осеннего призыва на 1 ноября. Источник указал, что такое решение может быть связано с подготовкой второй волны мобилизации. Однако представители Госдумы неоднократно отвергали информацию о проведении нового призыва резервистов и запасников.

В 2022 году уже был перенесен начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Тогда такое решение было принято из-за перегруженности военкоматов в связи с мобилизацией и для разделения потоков мобилизованных и срочников, пишет RTVI.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. Через месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий, в рамках которых было призвано 300 тысяч человек. Набор военнослужащих продолжается за счет добровольцев и контрактников.

Несмотря на отсутствие отдельного указа о завершении частичной мобилизации, указ о ее объявлении все еще действует. Представители Кремля пояснили: это связано с тем, что документ предусматривает не только призыв, но и другие мероприятия и функции, необходимые Министерству обороны.