Заменят другими. В главном омском парке засохли саженцы пихты

Администрация парка ответила, что понимает важность сохранения деревьев. В конце сентября и начале октября, как заверила пресс-служба, погибшие пихты будут убраны, а на их месте появятся новые деревья. Точно неизвестно, когда именно были высажены эти саженцы, однако последняя запись о появлении новых пихт в парке сделана в сообществе в октябре 2022 года.