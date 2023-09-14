Заменят другими. В главном омском парке засохли саженцы пихты

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В сообществе «Городские парки|Омск» появилась информация о предстоящем музыкальном мероприятии в парке имени 30-летия ВЛКСМ. В комментариях под этим постом один из омичей не стал задавать вопросов, касающихся темы, а спросил о состоянии деревьев.
Пользователь прикрепил фотографии пихт, которые высадили в парке. На снимках видно, что в ряд были высажены семь саженцев. Четыре из них при этом потеряли сочный зеленый цвет.
Администрация парка ответила, что понимает важность сохранения деревьев. В конце сентября и начале октября, как заверила пресс-служба, погибшие пихты будут убраны, а на их месте появятся новые деревья. Точно неизвестно, когда именно были высажены эти саженцы, однако последняя запись о появлении новых пихт в парке сделана в сообществе в октябре 2022 года.
Ранее Город55 акцентировал внимание на состоянии берез, которые в прошлом месяце высадили на Алее олимпийцев у набережной Оми. Буквально через неделю после открытия новой площадки на территории засохли деревья.