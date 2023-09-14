Закрытый маршрут, очередное отключение воды и метро без света. Омск сегодня

ИП, осуществляющий перевозки по маршруту № 307, который следует от улицы Труда до улицы Ватутина, рассказал о нехватке средств и водителей. По его словам, сейчас маршрут работает в убыток. В частности, на это повлияла измененная схема движения общественного транспорта, после начала действия которой транспорт перестал ездить по улицам Гагарина и Интернациональной.