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Posted 14 сентября 2023, 14:23

Published 14 сентября 2023, 14:23

Modified 14 сентября 2023, 14:26

Updated 14 сентября 2023, 14:26

Иллюстрация

Закрытый маршрут, очередное отключение воды и метро без света. Омск сегодня

14 сентября 2023, 14:23
Фото: Город55. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Из-за нехватки водителей в Омске закрылся еще один транспортный маршрут

ИП, осуществляющий перевозки по маршруту № 307, который следует от улицы Труда до улицы Ватутина, рассказал о нехватке средств и водителей. По его словам, сейчас маршрут работает в убыток. В частности, на это повлияла измененная схема движения общественного транспорта, после начала действия которой транспорт перестал ездить по улицам Гагарина и Интернациональной.

В Омске прекратил работу маршрут №307, следовавший от улицы Труда до улицы Ватутина
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Новость №2. Омичей ждет очередное отключение воды, но на этот раз холодной

«Росводоканал» на своем сайте опубликовал график ремонтных работ. Омичей ждут отключения холодной воды. Так, в субботу, 16 сентября, воды не будет в центральной части Омска с 11:00 до 16:00. В следующий четверг, 21 сентября, воду отключат с 10:00 до 23:00. Адреса, которые попадут под отключение, можно узнать в материале ниже.

Омичей предупредили об отключениях холодной воды. Публикуем адреса
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Новость №3. В час-пик в подземном переходе в центре Омска отключили свет

В самое «загруженное» время дня, когда тысячи омичей проходят этот участок, возвращаясь с работы, в переходе-метро отключился свет. Люди проходили по переходу в полной темноте, единственным источником света была одинокая светящаяся табличка на потолке, но она едва ли решала проблему. Оказалось, что всему виной аварийное отключение, восстановительные работы на участке провел Омскэлектро.

А как ходить? В омском метро без объяснений и предупреждений отключили свет
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Итоги дня
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