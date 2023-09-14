Вступили в силу дополнительные ограничения для российских водителей

Аналогичное правило уже существовало, но было дополнено. Теперь в законе перечислены устройства, которые подпадают под запрет, если они создают помехи для водителя. Адвокат Ирина Зуй указывает, что эти ограничения могут касаться не только видеорегистраторов, но и держателей для смартфонов. Кроме того, за ароматизаторы и украшения, установленные на лобовом стекле, а также за кресты или четки, размещенные на салонном зеркале, владельцы автомобилей также могут быть оштрафованы, если инспектор ДПС сочтет, что они мешают водителю контролировать дорогу.