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Вступили в силу дополнительные ограничения для российских водителей

14 сентября 2023, 06:48
В сентябре вступили в силу дополнительные ограничения для российских водителей. Согласно этим правилам, в список нарушений включено использование видеорегистраторов и некоторых салонных аксессуаров.

Согласно новым нормам, использование видеорегистратора в автомобиле запрещено, если он мешает водителю видеть дорогу. За нарушение данного правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей, пишет Pravda.Ru.

Аналогичное правило уже существовало, но было дополнено. Теперь в законе перечислены устройства, которые подпадают под запрет, если они создают помехи для водителя. Адвокат Ирина Зуй указывает, что эти ограничения могут касаться не только видеорегистраторов, но и держателей для смартфонов. Кроме того, за ароматизаторы и украшения, установленные на лобовом стекле, а также за кресты или четки, размещенные на салонном зеркале, владельцы автомобилей также могут быть оштрафованы, если инспектор ДПС сочтет, что они мешают водителю контролировать дорогу.

Также согласно новым правилам могут быть выписаны штрафы за неисправный стеклоомыватель и автоматическую регулировку угла наклона фар. Активация сигнального индикатора ABS и использование несезонных шин также могут повлечь за собой штрафные санкции.

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