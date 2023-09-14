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В парке имени 30-летия ВЛКСМ почистили озеро, на состояние которого жаловались омичи

В парке имени 30-летия ВЛКСМ почистили озеро, на состояние которого жаловались омичи

14 сентября 2023, 09:30
Фото: Пресс-служба городских парков
Горожане сообщали, что поверхность водоема покрыта химической пленкой, а в воде плавает мусор.

В омском Парке культуры и отдыха сегодня, 14 сентября, почистили озеро, на состояние которого жаловались горожане.

«Администрация парка вышла на уборку прибрежных зон и прошлась на лодках по озеру, очищая его от загрязнений. Благодаря их усилиям, мы смогли вернуть озеро к его прежней красоте и чистоте», — сообщили в пресс-службе городских парков.
Фото: Пресс-служба городских парков

Ранее в редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на состояние водоема. По слова омичей, озеро было покрыто химической пленкой, а воде плавал мусор.

«Птицы погибнут». Омичи рассказали о состоянии озера в Парке культуры и отдыха
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#Омск#Омская область#Парк 30-летия ВЛКСМ#Мусор#Парк#Евгений Игишев#Живая природа
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