В парке имени 30-летия ВЛКСМ почистили озеро, на состояние которого жаловались омичи

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
В омском Парке культуры и отдыха сегодня, 14 сентября, почистили озеро, на состояние которого жаловались горожане.
«Администрация парка вышла на уборку прибрежных зон и прошлась на лодках по озеру, очищая его от загрязнений. Благодаря их усилиям, мы смогли вернуть озеро к его прежней красоте и чистоте», — сообщили в пресс-службе городских парков.
Ранее в редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на состояние водоема. По слова омичей, озеро было покрыто химической пленкой, а воде плавал мусор.