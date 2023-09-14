В Омске в микрорайоне «Серебряный берег» за 1,5 млн продают сразу три ресторана

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Для сети ресторанов в Омске ищут нового владельца. На продажу выставили три заведения — «Суши таун», «Бургер Дом» и «Мишу». Все они занимают помещения цокольного этажа в жилом доме по улице Красный Путь, 105к2 в микрорайоне «Серебряный берег». Готовый бизнес оценили в 1,5 млн рублей.
В объявлении говорится, что рестораны подключены к различным платформам служб доставок. Новому владельцу достанется полный комплект оборудования, а также вся информация по кассе, меню и расчетам.
С поставщиками продаваемые заведения общепита работают по безналичному расчету с отсрочкой в две недели.
«Одним словом потребуется около месяца чтобы войти в курс дела и самостоятельно править парадом», — добавляет нынешний собственник.
Напомним, что ранее Город55 о продаже памятника архитектуры 1914 года постройки в центре Омска. За трехэтажный исторический особняк на улице Думской рассчитывают получить 188 млн рублей.