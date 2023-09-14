В Омске в микрорайоне «Серебряный берег» за 1,5 млн продают сразу три ресторана

Для сети ресторанов в Омске ищут нового владельца. На продажу выставили три заведения — «Суши таун», «Бургер Дом» и «Мишу». Все они занимают помещения цокольного этажа в жилом доме по улице Красный Путь, 105к2 в микрорайоне «Серебряный берег». Готовый бизнес оценили в 1,5 млн рублей.