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В Омске в микрорайоне «Серебряный берег» за 1,5 млн продают сразу три ресторана

14 сентября 2023, 04:42
Фото: 1MI
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Заведения общепита расположены на цокольном этаже жилого дома.

Для сети ресторанов в Омске ищут нового владельца. На продажу выставили три заведения — «Суши таун», «Бургер Дом» и «Мишу». Все они занимают помещения цокольного этажа в жилом доме по улице Красный Путь, 105к2 в микрорайоне «Серебряный берег». Готовый бизнес оценили в 1,5 млн рублей.

В объявлении говорится, что рестораны подключены к различным платформам служб доставок. Новому владельцу достанется полный комплект оборудования, а также вся информация по кассе, меню и расчетам.

Фото: Скриншот Авито

С поставщиками продаваемые заведения общепита работают по безналичному расчету с отсрочкой в две недели.

«Одним словом потребуется около месяца чтобы войти в курс дела и самостоятельно править парадом», — добавляет нынешний собственник.

Напомним, что ранее Город55 о продаже памятника архитектуры 1914 года постройки в центре Омска. За трехэтажный исторический особняк на улице Думской рассчитывают получить 188 млн рублей.

В центре Омска выставили на продажу памятник архитектуры за 188 млн рублей
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#Город#Бизнес#Омск#Продажа#Ресторан#Новости#Объявление#Общепит#Юлия Истомина
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