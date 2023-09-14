В Омске прекратил работу маршрут №307, следовавший от улицы Труда до улицы Ватутина

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Омске перестал ездить маршрут № 307, который следовал от улицы Труда до улицы Ватутина. Руководитель компании-перевозчика Николай Семыкин объяснил такое решение нехваткой водителей и убыточной работой на маршруте.
Маршрут прекратил работу 6 сентября. В марте у него поменялось схема движения, а пассажиропоток окончательно снизился с 1 июля, когда маршруткам № 307 запретили ездить по улицам Гагарина и Интернациональной.
«Изменение схемы на какое-то время улучшило ситуацию, но потом же было решение убрать из центра. Вот и все, мы приехали, называется», — передает слова Николая Семыкина издание Ngs55.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске изменятся схемы движения маршрутов №31Н и №410.