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Published Сегодня, 06:57

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В Омске прекратил работу маршрут №307, следовавший от улицы Труда до улицы Ватутина

14 сентября 2023, 06:57
Фото: Город55
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Перевозчик объяснил, что не хватает водителей, а транспорт на маршруте работает в убыток.

В Омске перестал ездить маршрут № 307, который следовал от улицы Труда до улицы Ватутина. Руководитель компании-перевозчика Николай Семыкин объяснил такое решение нехваткой водителей и убыточной работой на маршруте.

Маршрут прекратил работу 6 сентября. В марте у него поменялось схема движения, а пассажиропоток окончательно снизился с 1 июля, когда маршруткам № 307 запретили ездить по улицам Гагарина и Интернациональной.

«Изменение схемы на какое-то время улучшило ситуацию, но потом же было решение убрать из центра. Вот и все, мы приехали, называется», — передает слова Николая Семыкина издание Ngs55.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске изменятся схемы движения маршрутов №31Н и №410.

Стало известно, когда заработают изменения в движении маршруток №31Н и №410
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#Транспорт#Омск#Городской транспорт#Маршрутка#Схема движения#Пассажиропоток#Евгений Игишев#Водители#Транспортная реформа
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