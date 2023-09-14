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В Москве из административного здания началась эвакуация из-за пожара

14 сентября 2023, 17:11
Пожар возник на четвертом этаже в офисном здании в Останкинском районе Москвы. По информации источника, 50 человек были эвакуированы из помещений. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Свидетели сообщили, что открытое горение наблюдали с четвертого этажа. На место происшествия прибыли 20 пожарных расчетов, и по последним данным, огонь был локализован. Об этом пишет 360tv.ru.

Очевидцы поделились видеозаписями, на которых видно, как языки пламени выбрасываются из двух окон четвертого этажа, а также как черный дым валится из окон.

Позднее поступила информация о том, что пожар в здании удалось ликвидировать.

#Происшествия
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