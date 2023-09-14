В Москве из административного здания началась эвакуация из-за пожара

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Свидетели сообщили, что открытое горение наблюдали с четвертого этажа. На место происшествия прибыли 20 пожарных расчетов, и по последним данным, огонь был локализован. Об этом пишет 360tv.ru.
Очевидцы поделились видеозаписями, на которых видно, как языки пламени выбрасываются из двух окон четвертого этажа, а также как черный дым валится из окон.
Позднее поступила информация о том, что пожар в здании удалось ликвидировать.