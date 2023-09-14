Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Тренера Слуцкого оштрафовали и отстранили от деятельности на год

14 сентября 2023, 17:16
Тренер Леонид Слуцкий был вынужден заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей из-за неэтичного поведения. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

На заседании комитета по этике РФС пришли к выводу, что Слуцкий нарушил правила комитета, а именно его восьмую статью. В августе он принял участие в программе «Коммент.Шоу», где назвал журналиста «19-летним дебилом». Ранее у последнего возник конфликт с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой, пишет 360tv.ru.

В организации отметили, что участники футбольного сообщества должны оценивать свое поведение, которое может повлиять на репутацию ФИФА, УЕФА и РФС. Поэтому подобные люди должны всегда вести себя достойно, этично и с уважением.

Кроме штрафа, Слуцкого также отстранили от футбола на год условно.

#Спорт
Подпишитесь
Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко
Сегодня, 08:00
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Сегодня, 06:21
Экс-застройщик школы в «Ясной поляне» под Омском объяснил «перечисление» лишних денег
Сегодня, 09:44
Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Сегодня, 05:58
После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска
Сегодня, 02:54
Конец бабьего лета. Стала известна дата похолодания в Омской области
Сегодня, 08:42