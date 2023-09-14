Тренера Слуцкого оштрафовали и отстранили от деятельности на год

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
На заседании комитета по этике РФС пришли к выводу, что Слуцкий нарушил правила комитета, а именно его восьмую статью. В августе он принял участие в программе «Коммент.Шоу», где назвал журналиста «19-летним дебилом». Ранее у последнего возник конфликт с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой, пишет 360tv.ru.
В организации отметили, что участники футбольного сообщества должны оценивать свое поведение, которое может повлиять на репутацию ФИФА, УЕФА и РФС. Поэтому подобные люди должны всегда вести себя достойно, этично и с уважением.
Кроме штрафа, Слуцкого также отстранили от футбола на год условно.