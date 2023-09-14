Тренера Слуцкого оштрафовали и отстранили от деятельности на год

На заседании комитета по этике РФС пришли к выводу, что Слуцкий нарушил правила комитета, а именно его восьмую статью. В августе он принял участие в программе «Коммент.Шоу», где назвал журналиста «19-летним дебилом». Ранее у последнего возник конфликт с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой, пишет 360tv.ru.