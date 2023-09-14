Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Иллюстрация

В Омске приставы заставили убрать свалку возле «Омсктехуглерода»

14 сентября 2023, 08:55
Фото: 1MI
Иллюстрация
После обращения сотрудников ведомства к властям источник вреда окружающей природе был устранен.

По судебному решению, администрация города должна была защитить земельные участки Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» на ул. Барабинская от загрязнений и незаконных мусорных свалок. Исполнительное производство по этому делу находилось в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам регионального ГУФССП.

Судебный пристав потребовал выполнить это решение и ликвидировать несанкционированные скопления отходов. Представитель администрации также был предупрежден об уголовной ответственности за бездействие в этом вопросе и игнорирование судебного решения.

После требования судебных приставов были организованы работы по уборке бытовых и производственных отходов, рекультивации территории, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области. Пристав побывал на месте проведенных работ и составил акт об устранении загрязнений на земельных участках, тем самым окончив исполнительное производство.

20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Свалка отходов#Судебные приставы#Свалка#Несанкционированная свалка#Новости#Незаконная свалка#Контроль#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко
Сегодня, 08:00
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Сегодня, 06:21
Экс-застройщик школы в «Ясной поляне» под Омском объяснил «перечисление» лишних денег
Сегодня, 09:44
Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Сегодня, 05:58
После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска
Сегодня, 02:54
Конец бабьего лета. Стала известна дата похолодания в Омской области
Сегодня, 08:42