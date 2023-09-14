В Омске приставы заставили убрать свалку возле «Омсктехуглерода»

После требования судебных приставов были организованы работы по уборке бытовых и производственных отходов, рекультивации территории, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области. Пристав побывал на месте проведенных работ и составил акт об устранении загрязнений на земельных участках, тем самым окончив исполнительное производство.