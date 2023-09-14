В Омске приставы заставили убрать свалку возле «Омсктехуглерода»

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По судебному решению, администрация города должна была защитить земельные участки Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» на ул. Барабинская от загрязнений и незаконных мусорных свалок. Исполнительное производство по этому делу находилось в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам регионального ГУФССП.
Судебный пристав потребовал выполнить это решение и ликвидировать несанкционированные скопления отходов. Представитель администрации также был предупрежден об уголовной ответственности за бездействие в этом вопросе и игнорирование судебного решения.
После требования судебных приставов были организованы работы по уборке бытовых и производственных отходов, рекультивации территории, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области. Пристав побывал на месте проведенных работ и составил акт об устранении загрязнений на земельных участках, тем самым окончив исполнительное производство.