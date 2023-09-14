Стоматолог предупредил об опасностях глотания зубной пасты

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Об этом рассказала стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина. Она отметила, что около 30-40% взрослых людей и 80-90% детей без задумки глотают зубную пасту, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Многие из нас не задумываются о составе зубной пасты и о том, как её компоненты могут повлиять на организм, если пасту использовать неправильно. Но это стоило бы делать, так как в ней содержится фтор, который является опасным веществом», — предупредила стоматолог.
Она объяснила, что фториды в зубной пасте защищают зубы от кариеса. Но есть и обратная сторона медали — этот элемент не предназначен для применения внутрь и его проглатывание может нанести вред здоровью.
«Фтор является нейротоксином, который разрушает нервные ткани. Ученые из Гарвардского университета провели исследование и пришли к выводу, что дети, живущие в районах с высоким содержанием фтора в воде, имеют низкий уровень интеллекта (IQ)», — пояснила Бородина.
Она также отметила, что есть и другие исследования, которые показывают, что фториды могут активировать раковые клетки.