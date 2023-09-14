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Стоматолог предупредил об опасностях глотания зубной пасты

14 сентября 2023, 11:01
Очищение зубов — это обычная и необходимая процедура, которую мы выполняем каждый день. Однако, если делать это неправильно, могут возникнуть серьезные проблемы, о которых мало кто задумывается. Оказывается, что регулярное глотание зубной пасты может негативно сказаться на уровне интеллекта.

Об этом рассказала стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина. Она отметила, что около 30-40% взрослых людей и 80-90% детей без задумки глотают зубную пасту, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Многие из нас не задумываются о составе зубной пасты и о том, как её компоненты могут повлиять на организм, если пасту использовать неправильно. Но это стоило бы делать, так как в ней содержится фтор, который является опасным веществом», — предупредила стоматолог.

Она объяснила, что фториды в зубной пасте защищают зубы от кариеса. Но есть и обратная сторона медали — этот элемент не предназначен для применения внутрь и его проглатывание может нанести вред здоровью.

«Фтор является нейротоксином, который разрушает нервные ткани. Ученые из Гарвардского университета провели исследование и пришли к выводу, что дети, живущие в районах с высоким содержанием фтора в воде, имеют низкий уровень интеллекта (IQ)», — пояснила Бородина.

Она также отметила, что есть и другие исследования, которые показывают, что фториды могут активировать раковые клетки.

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