Севшие в поле пилоты полетели в Новосибирск из-за отсутствия техподдержки для Airbus

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Новые детали всплывают в нашумевшей истории с посадкой на поле самолета «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи—Омск. Так, телеграм-канал «Авиаторщина» выложил скриншот документа из пакета полетной документации, которую пилоты авиакомпании получают перед каждым рейсом.
«При возникновении неисправностей в полете и выборе аэропорта посадки рекомендуется производить посадку в аэропортах, где имеется подготовленный технический персонал для выполнения работ по устранению неисправностей на воздушных судах типа A320», — значится в главе «Техническая поддержка» брифинг-документа для пилотов «Уральских авиалиний».
Есть там и список городов, где в аэропортах эта техподдержка имеется. Омск в них отсутствует, а ближайший — это Новосибирск. Однако, как объясняют авторы «Авиаторщины», эти рекомендации даны пилотам, когда не требуется экстренная посадка, а отказ гидросистемы к экстренным случаям не относится.
Эти рекомендации уже прокомментировал генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
«Это просто рекомендация. Это совершенно нормально — если есть какой-то дефект, то лучше садиться в том аэропорту, где есть технический персонал, а не в поле. Все в логике здесь. Не в каждом аэропорту есть персонал», — цитируют «Известия» Скуратова.
Якобы экономика тут ни при чем, и пилот ушел в Новосибирск, потому что там полоса длиннее, чем в Омском аэропорту.
«Не надо переваливать все на экономику. Пилот принял, потому что там [в Новосибирске] полоса 3 км, а в Омске — 2,5 км. Там длиннее полоса. Поэтому он принял решение туда лететь. Безопасность учитывалась в первую очередь. Все остальное вторично», — пояснил гендиректор и совладелец «Уральских авиалиний».
Между тем, как указывают в эксперты, в случае посадки в Омске ремонт гидросистемы обошелся бы в разы дороже.
Добавим, что ранее Город55 опубликовал мнение бывшего руководителя аэропорта Омск — Центральный Сергея Круглова, который категорично заявил, что при такой неисправности самолет мог спокойно садиться на полосу омской воздушной гавани.