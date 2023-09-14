Севшие в поле пилоты полетели в Новосибирск из-за отсутствия техподдержки для Airbus

Есть там и список городов, где в аэропортах эта техподдержка имеется. Омск в них отсутствует, а ближайший — это Новосибирск. Однако, как объясняют авторы «Авиаторщины», эти рекомендации даны пилотам, когда не требуется экстренная посадка, а отказ гидросистемы к экстренным случаям не относится.