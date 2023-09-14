Самый опасный вариант инфаркта миокарда, по словам эксперта, — это безболевой

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Церебральный инфаркт проявляется головной болью и головокружением. При бронхиальном — пациенты испытывают одышку и чувство нехватки воздуха, а иногда и приступы удушья, рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Абдоминальный инфаркт может проявиться любой болью в области желудка, кишечника или малого таза. Есть также аритмический инфаркт, когда пациенты не испытывают боли, но жалуются на нарушение ритма сердца. Жалобы могут звучать так: «сердце замирает», «сердце стучит слишком быстро» или «сердце стучит не ритмично».
Самым опасным видом инфаркта миокарда является безболевой, когда пациент не испытывает никаких болей, а только общую слабость и недомогание. Это может сопровождаться повышением давления. При таких случаях скорая помощь вызывает врача, который проводит ЭКГ и констатирует инфаркт.