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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Самый опасный вариант инфаркта миокарда, по словам эксперта, — это безболевой

14 сентября 2023, 11:02
Как рассказала врач общей практики Елена Спирочкина, инфаркт миокарда может проявляться даже при отсутствии каких-либо неприятных ощущений. Она объясняет, что существуют несколько необычных симптомов, которые могут указывать на инфаркт.

Церебральный инфаркт проявляется головной болью и головокружением. При бронхиальном — пациенты испытывают одышку и чувство нехватки воздуха, а иногда и приступы удушья, рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Абдоминальный инфаркт может проявиться любой болью в области желудка, кишечника или малого таза. Есть также аритмический инфаркт, когда пациенты не испытывают боли, но жалуются на нарушение ритма сердца. Жалобы могут звучать так: «сердце замирает», «сердце стучит слишком быстро» или «сердце стучит не ритмично».

Самым опасным видом инфаркта миокарда является безболевой, когда пациент не испытывает никаких болей, а только общую слабость и недомогание. Это может сопровождаться повышением давления. При таких случаях скорая помощь вызывает врача, который проводит ЭКГ и констатирует инфаркт.

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