Самый опасный вариант инфаркта миокарда, по словам эксперта, — это безболевой

Абдоминальный инфаркт может проявиться любой болью в области желудка, кишечника или малого таза. Есть также аритмический инфаркт, когда пациенты не испытывают боли, но жалуются на нарушение ритма сердца. Жалобы могут звучать так: «сердце замирает», «сердце стучит слишком быстро» или «сердце стучит не ритмично».