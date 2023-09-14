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В Омской области отец погибших в аварии детей попал в больницу с инфарктом

Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт

14 сентября 2023, 06:21
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области отец погибших в аварии детей попал в больницу с инфарктом

Мужчина забил тревогу, когда его жена не вернулась домой, и самостоятельно отправился на ее поиски.

Городу55 стали известны новые подробности смертельной аварии, произошедшей 12 сентября в Большеуковском районе. Напомним, двигаясь на отечественной легковушке по проселочной дороге недалеко от деревни Поспелово, 26-летняя женщина не справилась с управлением и вылетела в заполненный водой кювет. В итоге она и трое детей, которые находились в этот момент в салоне автомобиля, захлебнулись и погибли на месте.

«Девушка вместе с тремя детьми в час дня выехала из Больших Уков в Поспелово к бабушке копать картошку. Нашли ее только ночью. Муж погибшей и отец троих детей заметил, что ее долго не было в сети и поехал на поиски», — рассказала Городу55 племянница супруга погибшей Мария.

Автомобиль мужчина нашел в кювете в воде после того, как заметил колесо утонувшей машины. Тела восьмимесячной девочки, 7-летнего и 13-летнего мальчиков (последнему погибшая не приходится матерью, это ребенок от первого брака) он доставал самостоятельно.

«Муж погибшей физически и финансово не справляется. У него случился инфаркт, когда это произошло. Он сам лично вытаскивал детей. Они в воде провели больше 5 часов», — сообщила Мария.

В настоящий момент мужчину уже выписали из больницы, он готовится к похоронам.

Напомним, что по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его расследованием займутся омские следователи.

Омские следователи будут расследовать ДТП, в котором погибла мать с тремя детьми
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#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Следственный комитет#Авария#Новости#Погибшие#Большеуковский район#Юлия Истомина
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