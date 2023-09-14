Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт

Городу55 стали известны новые подробности смертельной аварии, произошедшей 12 сентября в Большеуковском районе. Напомним, двигаясь на отечественной легковушке по проселочной дороге недалеко от деревни Поспелово, 26-летняя женщина не справилась с управлением и вылетела в заполненный водой кювет. В итоге она и трое детей, которые находились в этот момент в салоне автомобиля, захлебнулись и погибли на месте.