Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Городу55 стали известны новые подробности смертельной аварии, произошедшей 12 сентября в Большеуковском районе. Напомним, двигаясь на отечественной легковушке по проселочной дороге недалеко от деревни Поспелово, 26-летняя женщина не справилась с управлением и вылетела в заполненный водой кювет. В итоге она и трое детей, которые находились в этот момент в салоне автомобиля, захлебнулись и погибли на месте.
«Девушка вместе с тремя детьми в час дня выехала из Больших Уков в Поспелово к бабушке копать картошку. Нашли ее только ночью. Муж погибшей и отец троих детей заметил, что ее долго не было в сети и поехал на поиски», — рассказала Городу55 племянница супруга погибшей Мария.
Автомобиль мужчина нашел в кювете в воде после того, как заметил колесо утонувшей машины. Тела восьмимесячной девочки, 7-летнего и 13-летнего мальчиков (последнему погибшая не приходится матерью, это ребенок от первого брака) он доставал самостоятельно.
«Муж погибшей физически и финансово не справляется. У него случился инфаркт, когда это произошло. Он сам лично вытаскивал детей. Они в воде провели больше 5 часов», — сообщила Мария.
В настоящий момент мужчину уже выписали из больницы, он готовится к похоронам.
Напомним, что по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его расследованием займутся омские следователи.