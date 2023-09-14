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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

Россияне сообщили, сколько денег дают детям на карманные расходы

14 сентября 2023, 07:34
Большинство российских родителей выделяют своим детям до 500 рублей в неделю на личные расходы.

По результатам исследования, 81% россиян предоставляют своим детям деньги на карманные расходы, в то время как только 7% не делают этого. Около 37% опрошенных дают детям 500 рублей в неделю, 26% — 1000 рублей, а 4% — от 3000 до 5000 рублей. Остальные предоставляют средства по запросу, например, на праздники, пишет fedpress.ru.

Наиболее распространено начинать давать детям деньги в возрасте от шести до девяти лет (45%). Дети чаще всего получают деньги от родителей или от бабушек и дедушек.

Как правило, дети тратят эти деньги на покупку еды и напитков, развлечения и школьные обеды. Некоторые также откладывают на покупку гаджетов или подарков для своих близких.

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