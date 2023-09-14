Россияне сообщили, сколько денег дают детям на карманные расходы

По результатам исследования, 81% россиян предоставляют своим детям деньги на карманные расходы, в то время как только 7% не делают этого. Около 37% опрошенных дают детям 500 рублей в неделю, 26% — 1000 рублей, а 4% — от 3000 до 5000 рублей. Остальные предоставляют средства по запросу, например, на праздники, пишет fedpress.ru.