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Прокуратура нашла многочисленные нарушения в спорткомплексе в Омской области

Просроченные лекарства и нарушения безопасности. Омская спортшкола не прошла проверку

14 сентября 2023, 10:49
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура нашла многочисленные нарушения в спорткомплексе в Омской области

Директор учреждения получил представление от прокуратуры.

Прокуратура проверила спортивный комплекс в селе Шипицино Большереченского района. В учреждении со следующего месяца планировалось возобновить работу бассейна для занятий с детьми. На объект выезжал районный прокурор Николай Иконюк.

При проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, пожарной безопасности. Также в медпункте комплекса хранились лекарства с истекшим сроком годности.

Директор учреждения получил представление от ведомства. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

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#Образование#Омская область#Прокуратура#Проверка#Спортивный комплекс#Пожарная безопасность#Большереченский район#Омская школа#Бассейн#Евгений Игишев
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