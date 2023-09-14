Просроченные лекарства и нарушения безопасности. Омская спортшкола не прошла проверку

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Прокуратура проверила спортивный комплекс в селе Шипицино Большереченского района. В учреждении со следующего месяца планировалось возобновить работу бассейна для занятий с детьми. На объект выезжал районный прокурор Николай Иконюк.
При проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, пожарной безопасности. Также в медпункте комплекса хранились лекарства с истекшим сроком годности.
Директор учреждения получил представление от ведомства. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.