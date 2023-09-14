Программист рассказал о главных трудностях профессии айтишника

Большинство людей стремятся попробовать себя в IT-индустрии, так как распространено мнение о том, что это легкая профессия, которая дает свободу и множество привилегий от государства. Однако, в День программиста представители этой профессии решили опровергнуть миф о простоте работы в IT.