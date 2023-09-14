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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 12:36

Программист рассказал о главных трудностях профессии айтишника

14 сентября 2023, 11:05
Большинство людей стремятся попробовать себя в IT-индустрии, так как распространено мнение о том, что это легкая профессия, которая дает свободу и множество привилегий от государства. Однако, в День программиста представители этой профессии решили опровергнуть миф о простоте работы в IT.

Программисты регулярно сталкиваются с рисками нарушения безопасности и утечкой данных. В таких случаях программисту приходится использовать все свои знания, быстро принимать меры и защищать компанию от серьезных последствий. Об этом рассказал программист, Frontend-разработчик Сергей Журавлев.

Такие сложности и вызывают тревогу у программистов, которые постоянно находятся в мире цифр и кода, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поэтому очень важно уметь отвлекаться на семью и хобби, но желательно, чтобы хобби не было связано с компьютером и интернетом. Один из самых страшных кошмаров программиста — это потеря интернет-соединения, признается эксперт.

«Один из самых худших кошмаров программиста — это когда ваша колонка „Алиса“ говорит: „Отсутствует подключение к интернету“, — пошутил специалист.

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