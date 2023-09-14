Программист рассказал о главных трудностях профессии айтишника

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Программисты регулярно сталкиваются с рисками нарушения безопасности и утечкой данных. В таких случаях программисту приходится использовать все свои знания, быстро принимать меры и защищать компанию от серьезных последствий. Об этом рассказал программист, Frontend-разработчик Сергей Журавлев.
Такие сложности и вызывают тревогу у программистов, которые постоянно находятся в мире цифр и кода, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Поэтому очень важно уметь отвлекаться на семью и хобби, но желательно, чтобы хобби не было связано с компьютером и интернетом. Один из самых страшных кошмаров программиста — это потеря интернет-соединения, признается эксперт.
«Один из самых худших кошмаров программиста — это когда ваша колонка „Алиса“ говорит: „Отсутствует подключение к интернету“, — пошутил специалист.