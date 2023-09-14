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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 10:07

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Страшной смертью матери с детьми в Омской области заинтересовался Бастрыкин

14 сентября 2023, 09:26
Фото: 1MI
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Председатель СК России проконтролирует ход дела о страшном ДТП в Омской области

Председатель следственного комитета проучил руководителю СУ по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе расследования.

Сейчас уголовное дело по факту смертельного ДТП расследуется Следственными органами СК России по Омской области по ст. 264 УК РФ.

По версии следствия, 12 сентября женщина не справилась с управлением, проезжая по подъездной дороге к деревне Поспелово. Машина съехала в кювет, который был наполнен водой, и там же опрокинулась. Никто из пассажиров спастись не смог. Помимо водителя, в автомобиле находились трое ее детей: мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка.

Председатель СК России проучил руководителю регионального СУ доложить о ходе расследования уголовного дела и всех обстоятельствах произошедшего.

Поехали копать картошку. В Омской области многодетная мать погибла в кювете с водой
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#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Следственный комитет#Дети#Уголовное дело#ДТП со смертельным исходом#Новости#Александр Бастрыкин#СК России#Ск рф#Анастасия Баянова
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