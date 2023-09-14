Страшной смертью матери с детьми в Омской области заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сейчас уголовное дело по факту смертельного ДТП расследуется Следственными органами СК России по Омской области по ст. 264 УК РФ.
По версии следствия, 12 сентября женщина не справилась с управлением, проезжая по подъездной дороге к деревне Поспелово. Машина съехала в кювет, который был наполнен водой, и там же опрокинулась. Никто из пассажиров спастись не смог. Помимо водителя, в автомобиле находились трое ее детей: мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка.
Председатель СК России проучил руководителю регионального СУ доложить о ходе расследования уголовного дела и всех обстоятельствах произошедшего.