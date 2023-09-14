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«Поступил сигнал о хлопке пыли». В Кемерово произошел пожар на ТЭЦ

14 сентября 2023, 08:08
Фото: 1MI
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На Кузбассе вспыхнул пожар на ТЭЦ

Сотрудница предприятия получила ожоги.

В Кемерово вчера, 13 сентября, произошел пожар на ТЭЦ. Пострадала машинистка топливно-транспортного цеха. Женщину отвезли в больницу. В настоящее время на предприятии работает комиссия, которой предстоит выяснить все детали инцидента.

«Поступил сигнал о хлопке пыли. По прибытию горение отсутствовало. Помощь спасателей не потребовалась», — рассказали изданию «Сибдепо» в МЧС.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что случилось воспламенение углевоздушной смеси в бункере угольной пыли одного из котлоагрегатов.

«Для предотвращения повреждения оборудования сработали предохранительные клапаны. Генерирующее оборудование станции отработало без снижения электрической и тепловой нагрузки», — рассказали в компании.

Ранее Город55 рассказывал о крупном пожаре на животноводческой ферме в Азовском районе Омской области. В огне погибли 4000 свиней.

В Омской области при пожаре на свиноферме погибло около 4 тысяч животных
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#Происшествия#Больница#МЧС#Комиссия#ТЭЦ#Инцидент#Пострадавшая#Евгений Игишев#Оборудование#Кемерово
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