«Поступил сигнал о хлопке пыли». В Кемерово произошел пожар на ТЭЦ

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
В Кемерово вчера, 13 сентября, произошел пожар на ТЭЦ. Пострадала машинистка топливно-транспортного цеха. Женщину отвезли в больницу. В настоящее время на предприятии работает комиссия, которой предстоит выяснить все детали инцидента.
«Поступил сигнал о хлопке пыли. По прибытию горение отсутствовало. Помощь спасателей не потребовалась», — рассказали изданию «Сибдепо» в МЧС.
В Сибирской генерирующей компании сообщили, что случилось воспламенение углевоздушной смеси в бункере угольной пыли одного из котлоагрегатов.
«Для предотвращения повреждения оборудования сработали предохранительные клапаны. Генерирующее оборудование станции отработало без снижения электрической и тепловой нагрузки», — рассказали в компании.
Ранее Город55 рассказывал о крупном пожаре на животноводческой ферме в Азовском районе Омской области. В огне погибли 4000 свиней.