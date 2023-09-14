«Поступил сигнал о хлопке пыли». В Кемерово произошел пожар на ТЭЦ

В Кемерово вчера, 13 сентября, произошел пожар на ТЭЦ. Пострадала машинистка топливно-транспортного цеха. Женщину отвезли в больницу. В настоящее время на предприятии работает комиссия, которой предстоит выяснить все детали инцидента.