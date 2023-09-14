После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска

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Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 06:37
Врио губернатора Виталий Хоценко на вчерашнем брифинге получил вопрос от представителей СМИ, касающийся инцидента с экстренной посадкой самолета рейса Сочи-Омск. По его мнению, эта ситуация — очередное доказательство того, что аэропорт «Омск-Федоровка» необходимо достраивать, это вопрос безопасности.
Как сказал Хоценко, действующий аэропорт имени Карбышева замедляет экономическое развитие Омска. Конечно, до него удобно добираться, однако в его расположении кроется ограничения.
«Мы находимся в шестой-седьмой авиационной подзоне, в связи с чем имеем ограничения по высотному строительству. Из-за этого мы всегда будем скованы в развитии города. Еще одна проблема — это вопрос безопасности. Вчера пилоты, конечно, совершили героический подвиг — таких историй единицы (цитата по „Омскрегиону“)», — отметил он.
По мнению Хоценко, у «Федоровки» есть большие перспективы. За городом можно создать крупное логистическое направление и особую экономическую зону. Однако денег на проект не хватает. В региональном правительстве работают над тем, чтобы область получила федеральное финансирование для строительства нового аэропорта, заявил врио губернатора.