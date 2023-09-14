После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска

По мнению Хоценко, у «Федоровки» есть большие перспективы. За городом можно создать крупное логистическое направление и особую экономическую зону. Однако денег на проект не хватает. В региональном правительстве работают над тем, чтобы область получила федеральное финансирование для строительства нового аэропорта, заявил врио губернатора.