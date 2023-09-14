Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

иллюстрация

После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска

14 сентября 2023, 02:54
Фото: Город55
иллюстрация
По его мнению, аэропорт в городе не только замедляет развитие, но и представляет опасность.

Врио губернатора Виталий Хоценко на вчерашнем брифинге получил вопрос от представителей СМИ, касающийся инцидента с экстренной посадкой самолета рейса Сочи-Омск. По его мнению, эта ситуация — очередное доказательство того, что аэропорт «Омск-Федоровка» необходимо достраивать, это вопрос безопасности.

Как сказал Хоценко, действующий аэропорт имени Карбышева замедляет экономическое развитие Омска. Конечно, до него удобно добираться, однако в его расположении кроется ограничения.

«Мы находимся в шестой-седьмой авиационной подзоне, в связи с чем имеем ограничения по высотному строительству. Из-за этого мы всегда будем скованы в развитии города. Еще одна проблема — это вопрос безопасности. Вчера пилоты, конечно, совершили героический подвиг — таких историй единицы (цитата по „Омскрегиону“)», — отметил он.

По мнению Хоценко, у «Федоровки» есть большие перспективы. За городом можно создать крупное логистическое направление и особую экономическую зону. Однако денег на проект не хватает. В региональном правительстве работают над тем, чтобы область получила федеральное финансирование для строительства нового аэропорта, заявил врио губернатора.

Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году
Узнать подробнее
В омском аэропорту готовы были принять рейс из Сочи, севший впоследствии на грунт
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Аэропорт#Омск-Федоровка#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
Омская пенсионерка, возившая Хоценко по сгоревшей деревне, получила знак отличия
Сегодня, 05:19
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Сегодня, 06:21
В Омске в микрорайоне «Серебряный берег» за 1,5 млн продают сразу три ресторана
Сегодня, 04:42
Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Сегодня, 05:58
Из руководящего штаба омского «Авангарда» ушел один из директоров
Сегодня, 04:34