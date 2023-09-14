Омский районный председатель разобрал свое авто, чтобы не отдавать его приставам

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Бывший председатель Совета Тевризского района Омской области разобрал свой автомобиль Dodge RAM, чтобы не отдавать его судебным приставам. Машину признали приобретенной на неподтвержденные доходы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В декабре прошлого года в Омском облсуде вынесли решение об изъятии автомобиля, стоимостью больше 1,8 млн рублей. Собственник же разобрал внедорожник, машина стала не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Прокуратура направила иск об изменении способа взыскания.
В итоге суд постановил взыскать необходимую сумму — более 1,8 млн рублей.
Судебное решение не вступило в законную силу, у сторон есть время его обжаловать.