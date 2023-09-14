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Омский районный председатель разобрал свое авто, чтобы не отдавать его приставам

Омский районный председатель разобрал свое авто, чтобы не отдавать его приставам

14 сентября 2023, 09:08
Фото: Прокуратура Омской области
Но суд взыскал с него сумму, равнозначную стоимости машины.

Бывший председатель Совета Тевризского района Омской области разобрал свой автомобиль Dodge RAM, чтобы не отдавать его судебным приставам. Машину признали приобретенной на неподтвержденные доходы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре прошлого года в Омском облсуде вынесли решение об изъятии автомобиля, стоимостью больше 1,8 млн рублей. Собственник же разобрал внедорожник, машина стала не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Прокуратура направила иск об изменении способа взыскания.

В итоге суд постановил взыскать необходимую сумму — более 1,8 млн рублей.

Судебное решение не вступило в законную силу, у сторон есть время его обжаловать.

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#Общество#Омск#Прокуратура#Суд#Автомобиль#Приставы#Судебный пристав#Евгений Игишев
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