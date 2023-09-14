Омский районный председатель разобрал свое авто, чтобы не отдавать его приставам

В декабре прошлого года в Омском облсуде вынесли решение об изъятии автомобиля, стоимостью больше 1,8 млн рублей. Собственник же разобрал внедорожник, машина стала не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Прокуратура направила иск об изменении способа взыскания.