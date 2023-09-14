Омский Дед Мороз покорил Москву на главном туристическом событии осени

Напомним, что, отправляясь в путешествие, Дед Мороз из Большеречья раздавал конфеты посетителям омского аэропорта. Он с удовольствием фотографировался с попутчиками, желал хорошего полета и счастья круглый год. С регистрацией на рейс ему помог коллектив омского аэропорта.