Омский Дед Мороз покорил Москву на главном туристическом событии осени

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Фестиваль проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Стенд Омской области и креативный подход наших участников к привлечению туристов в регион оценил Владимир Трач — директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Министерства экономического развития РФ.
Напомним, что, отправляясь в путешествие, Дед Мороз из Большеречья раздавал конфеты посетителям омского аэропорта. Он с удовольствием фотографировался с попутчиками, желал хорошего полета и счастья круглый год. С регистрацией на рейс ему помог коллектив омского аэропорта.