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Омский Дед Мороз покорил Москву на главном туристическом событии осени

Омский Дед Мороз покорил Москву на главном туристическом событии осени

14 сентября 2023, 11:52
Фото: Минкульт Омск
В Москве проходит 29 Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ LEISURE-2023».

Фестиваль проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Стенд Омской области и креативный подход наших участников к привлечению туристов в регион оценил Владимир Трач — директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Министерства экономического развития РФ.

Напомним, что, отправляясь в путешествие, Дед Мороз из Большеречья раздавал конфеты посетителям омского аэропорта. Он с удовольствием фотографировался с попутчиками, желал хорошего полета и счастья круглый год. С регистрацией на рейс ему помог коллектив омского аэропорта.

Видео: Минкульт Омск
Вместо саней. Омский Дед Мороз впервые полетел в путешествие на самолете
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#Видео#Туризм#Омск#Омская область#Россия#Дед мороз#Новости#Путешествие#Анастасия Баянова#Омский дед мороз
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