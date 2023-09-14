Омские депутаты согласились дать скверу в центре города имя Владимира Варнавского

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В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Одним из пунктов повестки стал вопрос о названии для сквера в центре Омска, напротив здания Законодательного собрания, внесенный в последний момент.
Докладчик, глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, предложил присвоить скверу имя Владимира Варнавского — бессменного спикера регионального парламента, умершего 23 мая текущего года. Эта инициатива принадлежит ТОСу «Центральный-1».
— Присвоение скверу в Центральном административном округе города Омска наименования «сквер имени Владимира Варнавского» увековечит память о В. А. Варнавском, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, — говорится в пояснительной записке.
Депутаты проголосовали «за». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании, но можно предположить, что это простая формальность.