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Владимир Варнавский

Омские депутаты согласились дать скверу в центре города имя Владимира Варнавского

14 сентября 2023, 08:51
Фото: Город55
Владимир Варнавский
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на пленарном заседании Горсовета.

В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Одним из пунктов повестки стал вопрос о названии для сквера в центре Омска, напротив здания Законодательного собрания, внесенный в последний момент.

Докладчик, глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, предложил присвоить скверу имя Владимира Варнавского — бессменного спикера регионального парламента, умершего 23 мая текущего года. Эта инициатива принадлежит ТОСу «Центральный-1».

— Присвоение скверу в Центральном административном округе города Омска наименования «сквер имени Владимира Варнавского» увековечит память о В. А. Варнавском, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, — говорится в пояснительной записке.

Депутаты проголосовали «за». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании, но можно предположить, что это простая формальность.

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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Названия скверов
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