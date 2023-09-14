Омская пенсионерка, возившая Хоценко по сгоревшей деревне, получила знак отличия

Инцидент произошел в апреле 2023 года. В августе Хоценко побывал у пенсионерки в гостях и сделал с ней несколько фотографий. Женщина активно ведет хозяйство, ездит в лес за грибами и ягодами, а также помогает семье. Самоходку, которую для нее сделал сын, она называет «лимузин».