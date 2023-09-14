Омская пенсионерка, возившая Хоценко по сгоревшей деревне, получила знак отличия

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:35
На официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение врио губернатора Виталия Хоценко «О награждении государственными наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области». В списке несколько человек, в том числе известная пенсионерка Надежда Кучумова.
Именно она возила Хоценко по сгоревшей деревне Чистоозерье этой весной. 80-летняя женщина прокатила врио губернатора по местности, чтобы тот оценил ущерб, нанесенный огнем, местным жителям. В тот день пожар уничтожил практически все дома, кроме двух. Уцелело также жилище Надежды Кучумовой.
Она получила знак отличия «За служения Омской области» третьей степени за важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию. Соответствующий документ уже подписан.
Инцидент произошел в апреле 2023 года. В августе Хоценко побывал у пенсионерки в гостях и сделал с ней несколько фотографий. Женщина активно ведет хозяйство, ездит в лес за грибами и ягодами, а также помогает семье. Самоходку, которую для нее сделал сын, она называет «лимузин».