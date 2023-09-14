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Омская пенсионерка, возившая Хоценко по сгоревшей деревне, получила знак отличия

Омская пенсионерка, возившая Хоценко по сгоревшей деревне, получила знак отличия

14 сентября 2023, 05:19
Фото: правительство Омской области
Женщина в 80 лет полна сил и активно ведет домашнее хозяйство.

На официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение врио губернатора Виталия Хоценко «О награждении государственными наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области». В списке несколько человек, в том числе известная пенсионерка Надежда Кучумова.

Именно она возила Хоценко по сгоревшей деревне Чистоозерье этой весной. 80-летняя женщина прокатила врио губернатора по местности, чтобы тот оценил ущерб, нанесенный огнем, местным жителям. В тот день пожар уничтожил практически все дома, кроме двух. Уцелело также жилище Надежды Кучумовой.

Она получила знак отличия «За служения Омской области» третьей степени за важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию. Соответствующий документ уже подписан.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. В августе Хоценко побывал у пенсионерки в гостях и сделал с ней несколько фотографий. Женщина активно ведет хозяйство, ездит в лес за грибами и ягодами, а также помогает семье. Самоходку, которую для нее сделал сын, она называет «лимузин».

Хоценко приехал в гости к пенсионерке, прокатившей его по сгоревшей омской деревне
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Пенсионерка прокатила врио губернатора Хоценко по сгоревшей омской деревне
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#Общество#Омск#Омская область#Пожары#Пенсионерка#Новости#Знак отличия#Алина Ясинская
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